Rekordumsatz im Aesculap-Mutterkonzern B.Braun

Der Mutterkonzern des Tuttlinger Medizintechnikherstellers Aesculap, die B. Braun Melsungen AG, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um 4,9 Prozent auf den neuen Rekordwert von 6,79 Milliarden Euro gesteigert. Der Gewinn legte um 3,9 Prozent auf 411,5 Millionen Euro zu. Die Zahlen präsentierte Unternehmensschef Heinz-Walter Große am Freitag am Stammsitz in Melsungen. „Für das Geschäftsjahr 2017 können wir ein zufriedenstellendes Ergebnis verzeichnen. Wir sind organisch weiter gewachsen und es ist uns gelungen, den höchsten Umsatz in der B.-Braun-Geschichte zu erzielen sowie das im Vorjahr stark gestiegene Ergebnis zu bestätigen“, kommentierte Große die Bilanz.

Die Konzernsparte Aesculap, nach Umsätzen der zweitgrößte Geschäftsbereich von B. Braun, legte bei den Erlösen mit einem Wachstum von 3,6 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro unterdurchschnittlich zu. Allerdings bremsten negative Währungseffekte des stark exportlastigen Medizintechnikherstellers die Bilanz. Große sagte, Aesculap habe „mit einer guten Entwicklung zum Umsatzwachstum des Konzerns beigetragen“.

Den Gewinn der Sparte weist B. Braun nicht separat aus; im Jahr 2016 zeichneten die Tuttlinger allerdings für 35 Prozent des operativen Gewinns von Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) der Konzernmutter verantwortlich. Das entsprach damals 340 Millionen Euro. Im Jahr 2017 wies B. Braun ein Ebitda 985 Millionen Euro aus. Mit Blick auf die Profitabilität sagte Große, „die diesjährigen Ergebnisse als Ansporn zu sehen, um im kommenden Geschäftsjahr noch besser zu werden“. Profitabilität sei ein entscheidender Faktor, da B. Braun als Familienunternehmen Investitionen aus eigener Kraft generieren müsse.

Entwarnung gab Große auf die zuletzt in Tuttlingen aufgekommenen Gerüchte über einen Arbeitsplatzabbau bei Aesculap. „Das kann ich so nicht bestätigten“, sagte Große auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, fügte jedoch hinzu, dass es jetzt darauf ankomme, mit der vorhandenen Belegschaft das geplante Wachstum umzusetzen. Kündigungen soll es aber nicht geben.

Für das laufende Geschäftsjahr plant der B.-Braun-Konzern, der neben der Medizintechnik (Aesculap) in der Patientenversorgung tätig ist sowie Krankenhäuser und Dialysezentren betreibt, mit weiterem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Ohne Wechselkursveränderungen, so Große, dürften die Erlöse zwischen fünf und sieben Prozent steigen.