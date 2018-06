Der neue deutsche Außenhandelsrekord aus dem Jahr 2014 wird nur noch ein Jahr halten. 2015 rechnet die Wirtschaft weiter mit steigenden Ausfuhren. Sie sollen vor allem vom schwachen Euro beflügelt werden. Damit profitiert die deutsche Wirtschaft vor allem von der Krise in einigen Eurostaaten wie Griechenland. Denn die Krise ist der Grund für den schwachen Euro, der deutsche Produkte im Nicht-Euro-Ausland so günstig und beliebt macht.

2014 hat die deutsche Wirtschaft neue Höchstwerte im Außenhandel erreicht. Ausfuhren, Einfuhren und auch der Ausfuhrüberschuss haben die letzten Rekordwerte aus dem Jahr 2012 übertroffen. „Dies ist ein respektables Ergebnis für die Exporteure nach einem wirklich nicht einfachen Jahr“, sagte Anton F. Börner, der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), zu den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Gute Aussichten für 2015 nach Rekordjahr 2014

Danach sind im vorigen Jahr von Deutschland aus Waren im Wert von 1133,6 Milliarden Euro ausgeführt worden. Das waren 3,7 Prozent mehr als im Jahr 2013 und 3,4 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2012. Auch die Einfuhren stiegen auf neue Höhen. Die deutsche Wirtschaft importierte voriges Jahr Waren für 916,5 Milliarden Euro. Das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahr und übertraf den nun eingestellten Importrekord von 2012 um 1,2 Prozent.

Dass der Import langsamer zulegte als der Export, habe an den Preisen der importierten Güter gelegen, so Rolf Schneider, Volkswirt bei der Allianz: „Wir hatten ja im Verlauf des letzten Jahres bereits deutliche Entlastungen bei den Rohstoffpreisen und deshalb ist der Wert der Importe eben nur mäßig gestiegen.“

Die Folge war, dass die Außenhandelsbilanz voriges Jahr mit einem bislang nicht gesehenen Überschuss schloss. Die Ausfuhren übertrafen die Einfuhren um 217 Milliarden Euro. Damit wurde der bisherige Höchstwert – er stammt aus dem Jahr 2007 – um gut elf Prozent übertroffen.

Das dürfte sich 2015 noch beschleunigen. BGA-Präsident Börner verwies zwar auf den Konflikt mit Russland um die Ukraine oder die Eurorettung. Dennoch rechne er damit, „das Vorjahresergebnis in 2015 mit einem Wachstum in Höhe von vier Prozent sogar noch einmal übertreffen zu können.“ Das dürfte vor allem mit dem billigen Euro zusammenhängen. Der habe sich 2014, so Allianz-Volkswirt Schneider, noch kaum in der Exportwirtschaft auswirken können. Stefan Mütze von der Helaba rechnet ebenfalls 2015 mit einem neuen Rekord auch beim Außenhandelsüberschuss. Der stark gesunkene Ölpreis mindere den Wert der Importe. Zudem helfe der gesunkene Euro.

Künstlicher Rückenwind durch EZB-Politik

Der Eurokurs hatte Mitte vorigen Jahres noch bei 1,36 Dollar gelegen. Seit Anfang 2015 ist er auf nun etwa 1,13 Dollar gesunken. Exporteure aus dem Euroraum bekommen also mehr Euro in die Hand, wenn sie im Dollarraum verkaufen. Oder sie können im Ausland billiger anbieten, werden also wettbewerbsfähiger.

Dies ist die Folge der Niedrigzinspolitik der EZB und der sie begleitenden Anleihekäufe. Die wirke vor allem über den Wechselkurs, hatte kürzlich auch Isabel Schnabel dieser Zeitung gesagt. Die Mainzer Professorin gehört dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Lage an. Sie warnte zugleich, solche Wechselkurseffekte seien „nicht nachhaltig“. Auch BGA-Präsident Börner spricht von „künstlichem Rückenwind“. Der kaschiere nur Strukturprobleme.

Ein billiger Euro kann diesen Nachteil zum Teil ausgleichen. Dieser Ausgleich kommt dann auch wettbewerbsfähigen Anbietern zupass. Etwa dem deutschen Maschinenbau. Beim Jahresausblick auf 2015 hatte der Präsident des Maschinenbauverbandes, Reinhold Festge, prognostiziert: „Ich glaube, dass der Maschinenbau für die nächsten 20 Jahre eine glänzende Zukunft vor sich hat.“ Diese Branche gehört neben der Auto-, Elektro-, Chemie- und Stahlindustrie zu den Säulen des deutschen Exports.

Die meisten Kunden der deutschen Exportindustrie sitzen in der Europäischen Union. 58 Prozent aller Ausfuhren gingen dorthin. In die Eurozone allein wird nur noch ein gutes Drittel aller Exportwaren verkauft. Die größten Exportzuwächse gingen in die EU-Länder, die nicht der Währungsgemeinschaft angehörten, Polen etwa oder Großbritannien. Auch die Einfuhren von dort legten am stärksten zu. Die Geschäfte mit den Vereinigten Staaten und China wuchsen überdurchschnittlich. Die Sanktionen gegen Russland und die dortigen Währungsturbulenzen kosteten die deutschen Unternehmen dagegen rund sechs Milliarden Euro.