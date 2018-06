Regionale Banken fühlen sich ausgebootet

Vertreter regionaler Banken stören sich an den Beschlüssen zur EU-Bankenunion. Die Sparkassen und Genossenschaftsbanken würdigen zwar, dass ihre verbandsinterne Einlagensicherung – anders als ursprünglich erwogen – erhalten bleibt. Allerdings stoßen sich die regionalen Institute daran, dass sie gemeinsam mit den Großbanken einen Notfallfonds aufbauen müssen. Denn Sparkassen und Genossenschaftsbanken machen die internationalen Bankkonzerne maßgeblich für die Finanzkrise verantwortlich. „In der Krise hat man uns als Fels in der Brandung gebraucht“, sagt der Ravensburger Sparkassenchef Heinz Pumpmeier. „Jetzt werden die Sparkassen ins kalte Wasser gestoßen und die Investmentbanken segeln fröhlich in ihren Luxusjachten weiter!“

Die Schwäbische Zeitung hat Vertreter regionaler Geldinstitute befragt, was sie von den Beschlüssen halten.

Josef Hodrus, Vorsitzender in der BZV Ravensburg-Bodensee-Sigmaringen zusammengeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken:

Wie bewerten Sie die EU-Bankenunion?

Die Entscheidung zur Bankenunion ist in erster Linie eine politische, um den Bürgern das Gefühl zu vermitteln, eine solche Krise könne nicht mehr entstehen. Das EU-Parlament musste den Bürgern versprechen, dass sie in Zukunft nicht mehr mit ihren Steuergeldern für Banken geradestehen müssen, die in Schieflage geraten sind. Das Versprechen, das hinter dem Wort Bankenunion steht, passt aber nicht zur Realität: Weder reichen 55 Milliarden Euro im Krisenfall zur Rettung von Banken aus, noch ist eine auf Zahlen fixierte, externe Prüfung das richtige Mittel, um Banken vor dem Ruin zu bewahren. Ein externes Prüfungssystem wie das von der EU beschlossene, das letztlich keine Handhabe hat, mag kosmetisch und politisch Sinn machen. An der Sicherheit des europäischen Bankensystems wird es nichts ändern.

Welche Auswirkungen erwarten Sie?

Die positiven Auswirkungen sind schnell aufgezählt. Den Bürgern wird vermittelt, dass man sich der Sache annimmt. Gleichzeitig werden aber die realwirtschaftsfernen Grundübel im Finanzverkehr nicht beseitigt. Für die regionalen Banken, die den Löwenanteil des realwirtschaftlichen Bereichs abdecken, indem sie den Mittelstand finanzieren und sich um den Wohnungsmarkt kümmern, ändert sich nichts – bis auf die Tatsache, dass ein Prüfer mehr ins Haus kommt. Die in der Bankenunion geforderten Eigenkapitalrichtlinien erfüllen wir längst. Einzig die komplizierte Handhabung einer neuen Aufsicht wird uns die kommenden Jahre beschäftigen. Insbesondere für kleine Institute, die gesund sind und eine wichtige Funktion haben, werden die immer neuen Regeln keine Verbesserung zu hohen Kosten bringen. Da ist meiner Meinung nach besonders ärgerlich.

Was bedeuten die Beschlüsse für Ihre Kunden?

Für die Kunden ändert sich nichts. Die Volks-. und Raiffeisenbanken haben seit ihrer Gründung vor mehr als 150 Jahren sämtliche Krisen überlebt, weil sie ein stabiles Sicherungsnetz geknüpft haben. Der Sicherungsbetrag, wie er nun von der EU gefordert wird, ist im Gegensatz zur Institutssicherung keine Verbesserung. Jede Prüfung kostet aber Geld. Und dieses Geld werden am Ende die Kunden bezahlen müssen – egal bei welchem Institut. Obwohl sie dafür keinen Mehrwert erhalten.

Wie wird Ihre Bankengruppe von den neuen Bestimmungen beeinflusst?

Die Tatsache, dass die Volks- und Raiffeisenbanken die einzige Bankengruppe repräsentieren, die ohne staatliche Hilfe durch die Finanzkrise gekommen ist, spricht Bände. Die Eigenkapitalforderungen sind für uns kein Problem, allenfalls bei der Interpretation, was denn nun zur geforderten Quote gehört, gibt es Klärungsbedarf. Wir kämpfen ja auch nicht gegen die Aufsicht der EU, weil wir Angst vor ihr haben, sondern weil sie so, wie sie nun geplant ist, keinen Nutzen zu hohen Kosten bringt. Die Bankenunion beschränkt sich darauf zu regeln, wie man eine Bank zu Grabe tragen kann. Sie hat keine Antwort darauf, wie man Patienten kuriert. Diese Antwort hat unsere Sicherungseinrichtung schon seit über 100 Jahren. Insofern gehören wir auch nicht zu den Bankengruppen, die in den kommenden Jahren Arbeitsplätze abbauen werden. Im Gegenteil: Die Krise hat die Klarheit und Notwendigkeit unseres bodenständigen Geschäftsmodells besser erläutert, als wir das je tun könnten. Die Erfolgszahlen der vergangenen Jahre und das anhaltende Wachstum der Volks- und Raiffeisenbanken unterstreichen das nur zu deutlich.

Heinz Pumpmeier, Vorstandssprecher der Kreissparkasse Ravensburg:

Was halten Sie von den Beschlüssen des EU-Parlaments?

Gut ist, die Geldvermögen der Kunden bei Sparkassen bleiben unbegrenzt sicher - wie bisher. Schlecht ist, die Sparkassen müssen auch für die Risikogeschäfte der europäischen Investmentbanken ihren Kopf hinhalten.

Welche finanziellen Folgen haben die Regelungen für die Sparkasse Ravensburg?

Die neue europäische Bankenhaftungsgemeinschaft belastet unsere Sparkasse jährlich mit voraussichtlich zwei Millionen Euro - das ist viel, aber für uns wirtschaftlich leistbar.

Wolfgang Jung, Vorstandsmitglied der Südwestbank:

Wie bewerten Sie die Entscheidung?

Die Entscheidung des EU-Parlaments zur Bankenunion sehen wir differenziert. Es ist wichtig, eine europaweit einheitliche Bankenaufsicht sicherzustellen und somit zu mehr Finanzmarktstabilität in Europa beizutragen. Damit sind die Rahmenbedingungen geschaffen, um den Steuerzahler zu entlasten und einer europäischen Bankenaufsicht die Verantwortung zu übergeben.

Welche Auswirkungen sehen Sie?

Für Institute wie die Südwestbank ist es wichtig, dass die Befüllung des Bankenabwicklungsfonds abhängig gemacht wird vom Risiko des Geschäftsmodells. Hier müssen international aufgestellte Banken deutlich höhere Beiträge leisten als regionale oder lokale Institute, wie wir sie vor allem in Deutschland finden. Mit der Haftungskaskade erhält das Verantwortungsprinzip wieder angemessene Berücksichtigung. Grundsätzlich sollten die wirklichen Ursachen der Krise bekämpft werden. Dazu führt kein Weg an einer tiefergreifenden wirtschaftlichen und institutionellen Strukturreform in den Euro-Staaten vorbei.

Was bedeutet die Entscheidung für Ihre Kunden?

Für den Kunden hat diese Entscheidung keine direkte Auswirkung.

...und für die Banken?

Banken müssen nun mehr für sich selbst sorgen und die Eigenkapitaldecke weiter stärken. Das ist neben der Vielzahl an regulatorischen Anforderungen sicherlich eine zusätzliche Herausforderung. Wie sich das Mehr an Sicherheit in den Kundenkonditionen abbilden wird, können erst der Wettbewerb und die Zukunft zeigen.

Wie fit ist die Südwestbank für die neuen Regelungen?

Die Südwestbank befindet sich nicht zuletzt seit der Eigenkapitalverdoppelung durch die Eigentümer in einer besonderen Ausgangssituation im Vergleich zum Wettbewerb. Mit einem Eigenkapital von 727 Millionen Euro und einer Kernkapitalquote von 16 Prozent liegen wir schon heute deutlich über der durch Basel III geforderten Mindestquote. Auch die Einlagensicherung pro Kunde wird sich signifikant erhöhen. Somit ist eine langfristige und verlässliche Begleitung unserer Kunden in Baden-Württemberg sichergestellt.