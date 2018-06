Rechte von Häuslebauern: Die Risiken sinken

Das von der Bundesregierung geplante Gesetzespaket rund um das Baurecht wird viele angehende Eigenheimbesitzer vor existenziellen Risiken bewahren. Noch allzu oft geraten Häuslebauer in finanzielle Turbulenzen, wenn während der Bauphase die Kosten unerwartet steigen, sich die Fertigstellung verzögert oder aber fest eingeplante Fördermittel nicht ausgezahlt werden, weil es an den dafür notwendigen Unterlagen mangelt.

Bislang waren die Machtverhältnisse recht klar verteilt, denn kaum ein Bauherr kann die fachlichen Ausführungen seines Vertragspartners realistisch einschätzen. Viele wesentliche Bestandteile des Hausbaus sind nirgendwo exakt festgeschrieben. Damit ist bald Schluss. Ab 2017 muss in den Verträge genau festgelegt werden, welche Arbeiten anfallen, wann das Haus fertig ist und welche Materialien zum Einsatz kommen. Mit einer guten, unabhängigen Beratung im Vorfeld des Vertragsabschlusses können sich die Häuslebauer gegen böse Überraschungen wappnen und notfalls auch wehren.

Oft beklagen sich Kunden, weil ihre Baufirme die Arbeit ruhen lässt, weil die Handwerker gerade auf einer anderen Baustelle benötigt werden. Es fehlt meist an einer schriftlichen Handhabe gegen solche Verzögerungen. Dieses und andere Probleme werden vermutlich in den nächsten Jahren eher zu- als abnehmen. Denn Deutschland braucht jährlich 400.000 neue Wohnungen. So bleiben die Auftragsbücher des Bauhandwerks prall gefüllt und der Anreiz für eine am Kundeninteresse orientierte Arbeitsweise geht zurück. Die neuen Schutzbestimmungen helfen dabei, dass diese Entwicklung nicht zu Lasten der Bauherren ausufert.