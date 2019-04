Razzia wegen umstrittener Cum-Ex-Steuerdeals

Zu einem Wohnungsbrand ist es in der Nacht auf Donnerstag in Rißegg gekommen. Ein 72-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Person wurde beim Versuch, den Brand zu löschen, verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Biberach löschte das Feuer. Die anderen Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Gegen 1.30 Uhr roch eine Zeugin Rauch in einem Haus in der Alte Schulstraße in Rißegg.