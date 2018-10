Rasante Talfahrt drückt Dax auf Jahrestief

Wenn es nach Bürgermeister Lothar Fischer geht, sollen Regionalbahnen künftig wieder in Scheer halten. Er macht sich seit einiger Zeit in Stuttgart für eine Reaktivierung des Bahnhalts stark. Der könnte in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Bahnhofs, in dem sich heute das Hotel Donaublick befindet, am Ortsausgang Richtung Mengen gebaut werden. Unterstützung hat er nach einem Ortstermin in der Landtagsabgeordneten der Grünen Andrea Bogner-Unden gefunden.