Preiskampf in der Branche: Ryanair verdient deutlich weniger

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus im Ostallgäu haben die Rettungskräfte am Montagmorgen nun auch das siebenjährige Mädchen in den Trümmern gefunden. Sie konnte laut Sohrab Taheri, Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes, nur tot geborgen werden.

Etwa 300 Rettungskräfte waren die gesamte Nacht im Einsatz und suchten fieberhaft nach den Vermissten. Gegen 1 Uhr nachts bargen Helfer in der Ruine einen 42-jährigen Mann, bei dem es sich um den Vater des Mädchens handeln könnte, wie ein Polizeisprecher mitteilte.