Preisgestaltung ist ein Handwerk, das jeder erlernen kann

Manche Produkte sind so unverschämt teuer, dass sie so gut wie keiner kauft. Dass ein solches Produkt im Unternehmensportfolio nicht per se schlecht sein muss, hat Kathrin Härle, Expertin für Preisgestaltung in Unternehmen, beim Bodensee Business Forum in ihrem Workshop „Die fünf Schlüssel einer erfolgreichen Preisstrategie“ deutlich gemacht.

Anhand eines Rechenbeispiels erklärte Härle, die für die Preisgestaltung in einem deutschen Technologiekonzern tätig ist, dass der Dreh an der Preisschraube der effektivste Hebel für die Gewinnsteigerung eines Unternehmens darstellt. „Der Preis hängt immer eng mit dem wahrgenommenen Wert eines Produkts zusammen und ist immer von Käufer und Kaufsituation abhängig“, sagt sie. Der Preis sei deswegen keine objektive, sondern eine subjektive Größe.

Unternehmen können Verhaltenspsychologie nutzen

Häufig ließen sich Verbraucher von Tricks, die etwa aus der Verhaltenspsychologie stammten, von Preisen beeinflussen. „Die Wirkung der Effekte aus der Preispsychologie sollten Unternehmer nicht unterschätzen“, sagt sie. Und führt den Preis-Anker an: Nach der Markteinführung einer teureren Kamera vom Hersteller Minolta kauften Kunden nicht mehr zu gleichen Teilen die auf dem Markt etablierten günstigeren Kameramodelle des Unternehmens, sondern tendierten zu dem Produkt, das preislich in der Mitte lag.

„Die gute Nachricht ist, Preisgestaltung ist keine Kunst, sondern ein Handwerk, das jeder erlernen kann“, sagt Härle. Dazu müsse man allerdings verstehen, welche Funktionen ein Preis für den Verbraucher einnimmt. Der Preis sei in vielen Kaufsituationen ein wichtiger Qualitätsindikator.

Unternehmen sollten sich früh mit Preisstrategie beschäftigen

„Weil Unternehmen nicht allein auf dem Markt sind, versuchen Menschen Angebote in Schubladen einzuteilen, ziehen den Preis heran und schreiben Produkten Qualität zu“, sagt Härle. Dies könnten sich Unternehmen zum Vorteil machen, aber auch zum Nachteil werden, etwa wenn Verbraucher aufgrund von Preisen einem Unternehmen eine negative Zuschreibung verpassen.

Ein weiterer Fehler von vielen Unternehmern sei, sich zu spät mit einer Preisstrategie auseinanderzusetzen. „Viele beschäftigen sich erst kurz vor der Markteinführung des Produkts damit, ich würde raten, sich bereits in der Konzeptphase mit Pricing zu beschäftigen“, sagt Härle.

Alternative Preismodelle können Profit steigern

Deshalb sollten Unternehmen eine grobe Preisorientierung im Feedbackprozess mit Test-Kunden einbinden. Kunden müssten das Produkt gut finden, aber auch bereit sein den kalkulierten Preis zu bezahlen. Besonders entscheidend sei das Wissen, was wichtige Werttreiber für Kunden sind. Alternative Preismodelle könnten helfen. So verkauft der Matratzenhersteller Elite seine Matratzen an Hotels, allerdings wird von Kunden nicht wie gewöhnlich pro Stück bezahlt, sondern pro Übernachtung. Durch diesen Weg konnte das Unternehmen die Profitabilität deutlich steigern.

Der richtige Moment ist für eine Preissteigerung entscheidend

Ein wichtiger Faktor bei der Preisgestaltung ist das Erreichen von Zielgruppen. Doch anstatt nur eine Zielgruppe mit einem Preis anzusprechen, könnten mit verschiedenen Preisen mehrere Zielgruppen angesprochen werden. Etwa bei einem Konzert durch zeitliche Preisdifferenzierung wie beim Kartenverkauf oder durch eine räumliche Preisdifferenzierung wie beim Angebot von Steh- und Sitzplätzen.

„Gegeben sein muss allerdings eine klare Trennbarkeit zwischen verschiedenen Preispunkten“, sagt Härle. Für sie persönlich sei dies am Beispiel von Economy- und Business-Class in Fliegern nicht nachvollziehbar, allerdings wären selbst dort viele Menschen bereit für die räumliche Trennung mehr Geld auszugeben.

Für eine Preissteigerung sei vor allem der richtige Moment entscheidend. „Erhöhen Sie Preise, wenn sich die Gelegenheit bietet“, sagt Härle. Deswegen braucht es Argumente für eine Preiserhöhung und eine gute Vorbereitung des Unternehmers. „Er muss sich klarmachen, wie abhängig ist der Kunde von mir und ich von ihm“, sagt sie. Der Unternehmer muss daraufhin ein klares Verhandlungsziel festlegen, ähnlich wie bei einer Gehaltsverhandlung.