Preis-Hammer an der Tankstelle - Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Es betrifft nicht nur jene, deren Tankanzeige im Auto sich dem roten Bereich nähert - der Preis-Hammer an deutschen Tankstellen lässt sich kaum aussitzen. Denn es ist nicht damit zu rechnen, dass die Preise in Kürze wieder fallen werden.

Diesel ist in Deutschland inzwischen so teuer wie noch nie. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des vergangenen Sonntags lag der Preis bei 1,555 Euro pro Liter. An der Raststätte Sindelfinger Wald in Baden-Württemberg kostet Diesel ultimate zuletzt bereits über zwei Euro pro Liter.

Auch Benzin nähert sich dem Höchststand: Super der Sorte E10 lag am Sonntag bei 1,667 Euro pro Liter. Damit fehlen nur noch 4,2 Cent zum Rekord vom 13. September 2012.

Als Grund für die Preisexplosion wird vor allem der steigende Ölpreis genannt, der von einer wiedererstarkten Weltkonjunktur getrieben wird.

In Deutschland spielen aber auch gesetzliche Abgaben eine große Rolle: Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer und CO2-Preis. Beim Diesel macht das auf dem aktuellen Preisniveau rund 78 Cent pro Liter aus, bei Superbenzin zwischen 97 und 98 Cent.

Ob die Politik nun zeitnah auf die hohen Spritpreise reagiert, ist nicht absehbar. Die politische Debatte dazu ist angestoßen.

Wir wollten von Ihnen wissen: Wie gehen Sie mit der Situation um?

Hier ein Auszug aus den zahlreichen Zuschriften über die Kommentarfunktion:

Das Auto ist leider alternativlos, Homeoffice eine Option

Christian H.: "Ich kann nicht viel dagegen machen. Meine täglichen Fahrten kann ich nicht einschränken. Öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnort und Arbeitsstelle (40 km) sind nicht nutzbar. Da wäre ich zu Fuß schneller. Mit meinem Kind, das in Ravensburg zur Schule geht, geht es nicht anders. Halbwegs sinnvolle Busverbindungen gibt es erst von einem 10 km entfernten Ort. Notfalls fahre ich halt nur noch die 20 km und mache öfter Homeoffice. Das geht aber nicht immer. Einen Umweg über Österreich zum Tanken rechnete sich bisher nicht. Das muss ich mir als Option aber überlegen."

Ich spare fast eine ganze Tankfüllung im Monat

Sascha A.: "Ich fahre jeden Tag 14 km zur Arbeit und zurück mit dem Fahrrad. Das spart 560 km Autofahren im Monat, also fast eine Tankfüllung. Und fit halten tut es auch."

Mehr Pendler müssten Fahrgemeinschaften bilden

Harald P. via Facebook: "So wenig wie möglich das Auto nutzen. Das hab ich aber schon immer so gehandhabt. Nur so durch die Landschaft zu fahren als Zeitvertreib, fand ich schon immer grenzwertig. Das Auto war für mich nie ein Lustobjekt, sondern ein Gebrauchsgegenstand. Ich sehe auch, dass Pendler da Probleme haben. Ich erlebe aber auch immer noch, dass Pendler, die den gleichen Arbeitsweg haben, jeder für sich als Einzelner in ihren Autos sitzen. Fahrgemeinschaften bilden ist für viele immer noch ein Problem, weil sie selbst gerne Autofahren wollen. Also ist der Preisdruck noch nicht hoch genug, um sich zu Fahrgemeinschaften zusammenzuschließen. Wer immer noch aus Spaß an der Freude Auto fährt, zahlt wohl auch die höheren Preise. Für die ist es wohl ein Hobby - und Hobbys sind meistens etwas teurer."

Mit dem ÖPNV wäre ich rund drei Stunden am Tag unterwegs

Elke B.: "Da ich mein Auto brauche, um zur Arbeit zu kommen, habe ich gar keine Chance, etwas zu ändern. Mit den Öffentlichen bräuchte ich für einen Weg 1,5 Stunden, das sind drei Stunden am Tag. Mit dem Auto sind es etwa 30 Minuten. Also alternativlos. Das heißt, dass ich woanders spare - zum Beispiel weniger Essen gehen, kein T-Shirt kaufen, wenn mir mal etwas gefällt, kein Kurzurlaub irgendwo mehr usw. Es wird an anderer Stelle gespart, das heißt, die anderen Branchen haben weniger Umsatz. Mit der ganzen Pandemie noch einen obendrauf für die schon angeschlagenen Branchen."

Ich lasse mir das Autofahren nicht vermiesen

Jürgen M.: "Ich lasse mir trotz der hohen Spritpreise das Autofahren nicht vermiesen. Ich fahre gerne Auto und dann spare ich halt an anderer Stelle."

Ich fahre Kleinwagen und sehr defensiv

Hartmut H.: "Als Rentner, der sowieso nicht viel fährt, fällt die Preiserhöhung in der Monatsrechnung nicht sehr ins Gewicht. Zudem bin ich überzeugter Kleinwagenfahrer und fahre sehr defensiv. Weder Fahrrad noch ÖPNV wäre für mich eine Alternative."

Ich fahre nach Österreich zum Tanken.

Joachim H.: "Ich wohne glücklicherweise an der österreichischen Grenze und kann in Österreich tanken. Dort ist das Benzin derzeit um 23 Cent pro Liter billiger als in Deutschland. Es ergeben sich daher für mich keine Einschränkungen beim Autofahren."

Kostenersparnis dank Umstieg auf E-Auto.

Wolfgang R.: "Ich habe mich bereits letztes Jahr für ein rein elektrisch angetriebenes Auto entschieden; und diese Entscheidung habe ich bis jetzt (Fahrleistung ca. 25000/Jahr) noch nicht bereut. Zwar gibt es Einschränkungen wegen der noch mangelhaften Ladeinfrastruktur unterwegs, der relativ langen Ladedauer und der relativ kurzen Reichweite pro Akkuladung im Vergleich zum Verbrennerfahrzeug, aber die Kostenersparnis bezogen auf die reinen Fahrkosten im Vergleich Sprit / Strom sprechen für einen deutlichen Kostenvorteil zugunsten des Stroms. Dazu muss ich erwähnen, dass ich überwiegend an der heimischen Wallbox zu Haushaltsstromkosten lade und da, wo es unterwegs geht, die noch vorhandenen kostenlosen Lademöglichkeiten nutze."

Sprit ist wohl noch nicht teuer genug

Dani M. via Facebook: "Wenn man morgens sich so die Autos anschaut, ist der Sprit wohl nicht teuer genug. 80 Prozent fahren ihren 5-Sitzer alleine durch die Gegend."

Zum Tanken über die Grenze

Peter V.: "Ich fahre jetzt zum Tanken nach Österreich. Solange Super 35 Cent billiger ist, wird der Tanktourismus auch wieder zunehmen. Bei meinem 100-Liter-Tank sind das glatte 35,00 Euro, die ich einspare. Letzten Sonntag waren an den grenznahen Tankstellen nur Fahrzeuge mit FN- und TT-Kennzeichen zu sehen. Am besten, man nimmt noch ein Reservekanister mit 20 Litern mit, dann spart man nochmals 7,00 Euro [Rechtliche Vorschriften zur Nutzung von Kanistern sind zu beachten, Anm. d. Red.]. Diesel ist inzwischen auch 20 Cent pro Liter günstiger."

In drei Stunden mit dem Bus, statt 30 Minuten mit Auto nach Tettnang?

Andy Z. via Facebook: "Dann fahre ich halt jetzt mit dem Bus zwei Stunden nach Tettnang statt 20 Minuten mit dem Auto und komme später zur Arbeit. Die Lohndifferenz kann ich ja übers Finanzamt wieder holen, oder?"

Mit Zug statt Auto zum Wandern

Walter D.: "Ich war gestern im Allgäu beim Wandern und war mit dem Zug unterwegs."

Billiges Benzin ist auch nicht die Lösung

Carsten L.: "Man könnte ja mal spaßeshalber an einem x-beliebigen Supermarkt im kleinstädtischen Bereich schauen, wie sich die die Fahrrad-Auto-Quote verschiebt. Ich vermute gar nicht. Solange Strecken unter 5 km noch in der Regel mit dem Auto gefahren werden, solange ist Benzin auch nicht zu teuer. Dass das teure Benzin für viele Menschen aber ein echtes Problem ist, ignoriere ich nicht. Nur ist billigeres Benzin hier halt auch nicht die Lösung."

Im E-Auto grinsend an der Tankstelle vorbei

Thomas W.: "Ich fahre ein E-Auto und kann deswegen nur mit einem süffisanten Grinsen an den Tankstellen vorbeifahren."

Als Rentner weiche ich aufs E-Bike aus.

Manfred T. via Facebook: "Als Rentner habe ich dieses Jahr erst zwei Mal getankt und das reicht wohl noch bis Ende dieses Jahres. Ich laufe viel, habe mir ein E-Bike gekauft vor zwei Jahren. Auch mein Motorroller-Hobby beendete ich dieses Jahr. Die E-Bike-Runden im Allgäu machen genau so viel Spaß wie die Rollerausflüge. Werde wohl auch kein E-Auto fahren die nächsten Jahre. Wenn möglich, Auto einfach wochenlang stehen lassen. Schont die Umwelt und den eigenen Geldbeutel und ist auch noch gesund."