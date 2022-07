Preis für Holzpellets schnellt rasant in die Höhe

Versteckt im Keller prasselt hinter einer metallenen Tür ein orangerotes Feuer. Es erhitzt das Wasser, mit dem das ganze Haus geheizt wird. Gefüttert werden die Flammen automatisch mit kleinen, gepressten Holzstückchen: Pellets.

So oder so ähnlich wärmen 2021 bereits etwa 570.000 Pelletheizungen die Deutschen. Nachdem die Preise für Holzpellets zehn Jahre lang stabil gewesen waren, sind sie in den letzten Monaten jedoch rasant in die Höhe geschossen.

Im Juni 2022 kostete eine Tonne Holzpellets je nach Abnahmemenge zwischen 450 und 500 Euro: Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr. Allein zwischen Dezember 2021 und März 2022 sind die Preise um 70 Prozent gestiegen, heißt es auf der Webseite des Bundesverbands Brennholzhandel und Brennholzproduktion (BuVBB). Der Hauptgrund ist – wie bei allen gestiegenen Energiepreisen – die aktuelle weltpolitischen Lage mit Russlands Krieg in der Ukraine.

Im Vergleich zu Öl oder Gas seien Holzpellets aber immer noch günstiger, sagt Helmut Schellinger, Geschäftsführer der Schellinger KG in Weingarten, die Holzpellets an Kunden in ganz Südwestdeutschland vertreibt. Nach Daten des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH) hat zum Stichtag 18. Mai 2022 eine Kilowattstunde Energie mit Holzpellets knapp acht Cent gekostet. Bei Gas und Öl waren es zwischen zwölf und 15 Cent. „Das hält Holzpellets attraktiv“, sagt Schellinger.

Nachfrage ist enorm

Durch den Krieg in der Ukraine seien Energieträger knapper geworden und die Nachfrage nach den vergleichsweise günstigen Energieträgern – wie Holzpellets – besonders hoch. Auch das treibe den Preis, erklärt Schellinger, vor allem, da das Angebot aktuell eher knapp ist. Holzpellets werden zu einem Großteil aus Sägespänen und anderen Restprodukten der Holzverarbeitung hergestellt. Eine krisenbedingte hohe Nachfrage treibt die Holzpreise aktuell aber in die Höhe.

„Pellets sind nicht unendlich verfügbar, aber wir gehen davon aus, dass die Nachfrage gedeckt werden kann“, sagt Schellinger. Und das auch, wenn immer mehr Leute mit Pellets heizen wollen. Schellinger sagt, Holzpellets hätten das Potenzial bis zu 20 Prozent des Wärmeenergiebedarfs in Deutschland zu decken.

Aktuell würden etwa 3,3 Millionen Tonnen Holzpellets im Jahr hergestellt, bis zu zehn Millionen Tonnen seien jedoch möglich. Diese Kapazitäten werden allerdings zum Beispiel noch zur Herstellung von Papier und Spanplatten verwendet. „Das Potenzial gibt es grundsätzlich“, sagt Schellinger daher. „Nur wie schnell es verfügbar wird, das kann keiner sagen.“

Ursprünglich sei die Idee in der Branche gewesen, dass der Verkauf von Pellets kontinuierlich gesteigert wird. Jedes Jahr sollten etwa 100 000 neue Pelletkessel eingebaut und 500 000 Tonnen Pellets mehr produziert werden. Doch der 24. Februar mit Russlands Einmarsch in die Ukraine sei ein harter Schnitt in diese Pläne gewesen und jetzt beobachtet Schellinger „eine hektische Entwicklung“, wie er sagt.

Kunden sollten nicht auf sinkende Preise spekulieren

„Es ist eine Entwicklung, die konnten wir uns gar nicht vorstellen“, erzählt er. Bis zum letzten Herbst gab es bei Holzpellets maximal eine Preissteigerung von etwa einem Prozent jährlich. 2021 wären die Preise sogar so niedrig gewesen wie seit fast 15 Jahren nicht mehr.

Die neue Entwicklung mache Vorhersagen für den Preis der Zukunft quasi unmöglich. „Ich hoffe als Bürger und für das Thema, dass der Preis nicht weiter nach oben geht, aber wissen tue ich das nicht“, sagt er. Er würde aber allen Kunden raten, für die nächsten paar Monate nicht auf sinkende Preise zu spekulieren.

Ein weiteres Element, das Heizen mit Holzpellets attraktiv macht, ist die Tatsache, dass der Einbau von Pelletkesseln aktuell von der Bundesregierung gefördert wird. Als erneuerbare Energie unterstützt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) den Einbau mit bis zu 45 Prozent Kostenübernahme.

Trotzdem ist der Pelletmarkt in Deutschland immer noch ein „Nischenmarkt“, sagt VEH-Geschäftsführer Hans-Jürgen Funke. In Baden-Württemberg und Bayern sei der Anteil von Pelletheizungen allerdings etwas höher, da Süddeutschland eine Region sei, in der dezentrales Heizen und Heizen mit Holz Tradition habe. „Pellets sind ein wichtiges Produkt unserer Händler geworden“, sagt Funke. Etwa die Hälfte aller deutschen Pelletheizungen stehen in den beiden südlichen Bundesländern.

Wie umweltschädlich sind Holzpellets?

Geht es nach dem Umweltbundesamt (UBA), sollten es nicht noch mehr Pelletheizungen werden. Zum einen, argumentiert das UBA, verursache Heizen mit Holz gesundheitsschädlichen Feinstaub. Zum anderen brauche man die Wälder als Kohlenstoffsenken, sie sollen also Kohlenstoff aus der Luft aufnehmen und binden. Daraus Holz für die Energiegewinnung zu entnehmen, sei dementsprechend nicht hilfreich beim Klimaschutz.

Helmut Schellinger hält das für „absurde Argumente“. „Wir können nachweisen, dass Pellets sehr, sehr nachhaltig sind“, sagt er, schließlich werde für sie gar kein Holz dem Wald entnommen, sondern sie werden aus den 40 Prozent des Baumes gemacht, den man nicht zu Brettern für den Haus- oder Möbelbau verarbeiten kann.

Feinstaub sei zwar ein reales Thema, sagt er weiter, Pelletheizungen machten aber unter einem halben Prozent der Feinstaubemissionen in Deutschland aus. Das sei viel weniger als bei alten Scheitholzöfen. „Pellets stellen die Lösung dar, um aus dem Feinstaubthema rauszukommen, sie sind nicht das Problem“, meint Schellinger.

Nachhaltigkeit sei ihm ein wichtiges Anliegen, sagt er weiter. Auch deshalb glaubt er, dass Pellets, gerade in der Wärmewende – weg von fossilen Brennstoffen – eine Rolle spielen werden. „Wir müssen jede Energie, die wir in Deutschland verfügbar haben und die CO2-neutral ist, nutzen“, ist er überzeugt. „Ich sehe das ganze Thema schon zuversichtlich und ohne Panik.“ An seinem Optimismus können auch die gestiegenen Preise nichts ändern.