Porsche startet an der Börse durch - Luxus geht immer

Bereits auf dem Platz vor der Börse ist an diesem Morgen einiger Rummel. Schirme zum Ausleuchten der Szenerie für das Fernsehen stehen herum, Kamerateams fangen Interviews ein. Seitlich vor dem Gebäude posieren Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke und Porsche-Chef Oliver Blume für die Fotografen unter den großen Börsenstatuen: Der Bulle für steigende, der Bär für fallende Kurse. „Erster Kurs: 84 Euro", verkündet rund eine halbe Stunde später der Börsenspezialist der Baader Bank, Serhad Gündogan innerhalb des Börsengebäudes. Die Bullen gewinnen beim Börsendebüt die Oberhand.

Denn der erste Kurs liegt mit 84 Euro über den 82,50 Euro, für die die Papiere tags zuvor an Investoren gingen. „Ein Traum wird wahr", konnte Oliver Blume in seiner kleinen Rede gerade noch sagen, bevor ihm der erste Kurs in die Parade fuhr und er für das Läuten der Börsenglocke unterbrechen musste. Schlechtes Timing im letzten Moment. Verwunderlich, weil der Börsengang ansonsten erstaunlich gut über die Bühne gegangen ist.

Erst Anfang September hatte man in den Vorstandsetagen der Porsche-Mutter Volkswagen den offiziellen Startschuss für den Börsengang gegeben. Dabei ist das Umfeld schwierig. Seit Wochen sind die Aktienmärkte unter Druck: Energiekrise, hohe Inflation, starke Zinsanhebungen und Rezessionsängste sind ein Cocktail, der Investoren Schweißperlen auf die Stirn treibt. Auch deswegen ist das gelungene Börsendebut erstaunlich: Während Porsche-Aktien stiegen, zeichnete die schwarze Anzeigetafel des Dax an diesem Morgen eine weiße Zickzacklinie nach unten, erreichte zur gleichen Zeit bei einem Minus von rund 1,5 Prozent ihren Tiefpunkt.

Die meisten Anwesenden konzentrieren sich allerdings auf die Redner auf dem kleinen Podium, das unter der Dax-Tafel aufgebaut stand. „Porsche ist ein Mythos", sagt dort Börsenchef Theodor Weimer und begrüßt das Unternehmen damit in Frankfurt. Dicht gedrängt stehen hunderte Zuschauer zwischen den runden weißen Schranken, in den die Händler an ihren Bildschirmen sitzen um Aufträge für ihre Kundschaft abzuarbeiten; vielleicht darunter die ein oder andere Order für brandneue Porsche-Papiere.

Die jedenfalls treiben den „Mythos“ aus Stuttgart-Zuffenhausen am Donnerstag zeitweise auf einen Börsenwert von über 78 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Bei Mercedes-Benz sind es an diesem Morgen 58 Milliarden und bei BMW 47 Milliarden Euro. Nur Volkswagen wiegt unter den deutschen Autobauern an der Börse mit 86 Milliarden Euro schwerer, wenngleich nicht mehr viel. Einer der Gründe für die Nachfrage nach den Papieren ist die Tendenz, dass die Zahl der sehr vermögenden Menschen auf der Welt trotz Krisen in den kommenden Jahren stark ansteigen wird. Das zumindest unterstrich Finanzchef Lutz Meschke.

„Die Nachfrage nach den Aktien wundert mich nicht", sagte der auf Börsengänge spezialisierte Experte von der Frankfurt School of Finance and Management, Christian Schalast der „Schwäbischen Zeitung“. „Man muss ja auch sagen, dass im Vorfeld des Börsenganges mit Katar und dem norwegischen Staatsfonds zwei wichtige Investoren gefunden worden sind, die die meisten Aktien abgenommen haben“. Das Ergebnis: Volkswagen hat der Verkauf der Porsche-Papiere ein Emissionsvolumen von 9,4 Milliarden Euro in die Kassen gespült. Bislang gab es nur für die Telekom bei ihrem Börsengang 1996 einen wenig größeren Emissionserlös beim Sprung an die Börse. Oder anders: Es handelt sich weltweit um den größten Börsengang im dritten Quartal des Jahres. Die Tatsächlichen Einnahmen liegen mit rund 19,5 Milliarden Euro für Volkswagen mehr als doppelt so hoch. Grund dafür ist, dass mit dem Börsengang auch 25 Prozent der Porsche-Stammaktien an die Porsche-Automobil Holding gehen, die von den Familien Porsche und Piëch beherrscht wird. Die Investmentholding wiederum hält über 53 Prozent der Stammaktien des Volkswagen-Konzerns. Durch den Börsengang bekommen die Eignerfamilien damit wieder direkten Zugriff auf den Porsche-Konzern. Den hatten sie mit der gescheiterten Übernahme des VW-Konzerns durch die kleine Sportwagenschmiede vor rund zehn Jahren verloren. Einige Beobachter kritisieren allerdings, dass die Anteile für die Sperrminorität von 25-Prozent mit einem Aufschlag von 7,5 Prozent zu billig an die Porsche SE gingen. „Es spricht vieles dafür, dass es da Rechtsstreitigkeiten geben wird", meint Jurist Christoph Schalast. „Insbesondere ist das natürlich negativ für normale Aktionäre der Volkswagen AG“. Die schließlich will mit der Hälfte des Milliarden-Geldsegens die Transformation in Richtung Elektromobilität vorantreiben. Die anderen 49 Prozent der Erlöse sollen in Form einer Sonderdividende an die Volkswagen-Aktionäre fließen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Doppelfunktion von Oliver Blume. Der Porsche-Chef ist kürzlich zugleich zum neuen Chef des Volkswagen-Konzerns aufgestiegen. Beide Posten will er gleichzeitig besetzen. Einige Beobachter sehen beide Rollen als schlecht miteinander vereinbar, es drohten Interessenkonflikte. Bei Volkswagen und Porsche teilt man derlei Bedenken nicht. Die Fälle, in denen mögliche Interessenskonflikte auftreten könnten, identifiziere man im Voraus und treffe entsprechende Vorkehrungen, unterstrich Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz auf dem Parkett in Frankfurt.