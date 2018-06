Porsche-Chef Müller rückt an VW-Spitze

Europas größter Automobilhersteller gibt bei seinen Personalentscheidungen mächtig Gas. Nur einen Tag nach der Demission von Martin Winterkorn hat Vokswagen offenbar einen Nachfolger an der Unternehmensspitze gefunden. Konzernkreisen zufolge soll Porsche-Chef Mattias Müller das Ruder bei dem angeschlagenen Autobauer übernehmen. Die Entscheidung für den 62-Jährigen werde der VW-Aufsichtsrat heute in Wolfsburg verkünden, hieß es.

Schon als Winterkorn sich im Frühjahr einen Machtkampf mit dem Konzernpatriarchen und damaligen Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch lieferte, war Müller als Nachfolger im Gespräch. Damals setzte Winterkorn sich noch durch. Doch im Abgas-Skandal war der Druck am Ende zu groß, Winterkorn musste zurücktreten.

Die Karrieren der beiden Automanager sind eng miteinander verbunden: Als Winterkorn 2007 VW-Chef wurde, ging auch Müller nach Wolfsburg. Er übernahm die Leitung des Produktmanagements und wurde Generalbevollmächtigter des Konzerns. Zuvor hatten sie schon bei Audi zusammengearbeitet: Winterkorn war seit 2002 Vorstandsvorsitzender der VW-Tochter, auch Müller machte bei dem Ingolstädter Autobauer Karriere.

Weitere Rücktritte bei VW

Unterdessen kostet die schwere Vertrauenskrise weiteren VW-Spitzenmanager den Job. Bei den Töchtern Porsche und Audi müssen der für Forschung zuständige Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz und Audi-Entwicklungschef Ulrich Hackenberg gehen. Beide hatten zuvor lange für VW gearbeitet.

Berichten zufolge rollt auf VW in den USA und in Kanada eine Flut von Sammelklagen zu. Rund 40 solcher Klagen sind dort nach Informationen des NDR und der „Süddeutschen Zeitung“ bereits bei Gerichten eingereicht worden. Kläger sind demnach vor allem private Autokäufer, in einem Fall auch ein Autohändler. Die Käufer sehen sich in Sachen Umweltfreundlichkeit von VW getäuscht. Auch Italiens Justiz nimmt VW inzwischen ins Visier.

Nach ersten Gesprächen der Untersuchungskommission des Bundesverkehrsministeriums mit VW teilte Minister Alexander Dobrindt (CSU) mit, dass auch in Europa VW-Dieselmotoren manipulierte Abgaswerte aufweisen. Von den Problemen bei VW sind neben Audi weitere Töchter betroffen. Innerhalb des Konzerns teilen sich die Unternehmen etliche Bauteile, darunter auch Motoren und Getriebe. Ein Sprecher von Skoda bestätigte, Modelle der Reihen Fabia, Roomster, Octavia und Superb aus den Jahren 2009 bis 2013 seien teilweise mit den betroffenen Motoren ausgerüstet worden. Auch bei der spanischen Tochter Seat sollen mehr als eine halbe Million der Motoren vom Typ EA 189 verbaut worden sein.

Volkswagen hatte bereits eingeräumt, dass es bei rund 11 Millionen Fahrzeugen weltweit „Abweichungen“ gebe. Eine genaue und vollständige Liste der betroffenen Modelle gibt es jedoch noch nicht.

Industrie im Zwielicht

Auch andere Hersteller stehen mittlerweile unter Verdacht. Am Donnerstag kam die Aktie von BMW an der Börse unter die Räder als ein Bericht über angebliche Manipulationen publik wurde. Der Autobauer wies dies umgehend zurück. „Grundsätzlich gilt: Bei der BMW Group wird nicht manipuliert“, hieß es aus München. Auch ein Daimler-Sprecher betonte, es seien keinerlei Manipulationen an den Fahrzeugen des Konzerns vorgenommen worden.

VW-Betriebsratschef Bernd Os-terloh forderte als Konsequenz aus dem Skandal eine grundlegende Überholung der Unternehmenskultur. „Wir brauchen für die Zukunft ein Klima, in dem Probleme nicht versteckt, sondern offen an Vorgesetzte kommuniziert werden. Wir brauchen eine Kultur, in der man mit seinem Vorgesetzten um den besten Weg streiten kann und darf“, betonte er in einem Schreiben an die VW-Mitarbeiter.

Der Skandal bringt eine ganze Industrie ins Zwielicht. Ökonomen fürchten generell um den Ruf deutscher Exportprodukte. „Wir erleben, wie in der Finanzkrise, dass ein Vorfall systemische Krisenqualität erlangt hat“, sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, im „Handelsblatt“. Klaus Müller aus dem Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) rief die Bundesregierung zum Einschreiten auf und forderte: „In keinem Fall darf der Verbraucher auf dem Schaden sitzen bleiben.“ Das Kraftfahrtbundesamt müsse dafür sorgen, dass Fahrzeuge vorgegebene Abgaswerte in der Realität einhalten: „In der Praxis kann die Behörde die Betriebserlaubnis für die Fahrzeuge zurückziehen.“

Mehr entdecken: Das Netzwerk entflechten