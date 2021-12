Pharmadienstleister Vetter toppt seinen Vorjahresumsatz

Der Ravensburger Pharmadienstleister Vetter hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich: Thomas Otto, einer der beiden Geschäftsführer, geht davon aus, dass man 2021 mit einem zehnprozentigen Umsatzwachstum abschließen und den Vorjahresumsatz von 748 Millionen Euro damit deutlich übertreffen wird. Zum Gewinn machte er keine Angaben. Klar ist aber, dass das Unternehmen, das an den Standorten in Ravensburg 4700 und weltweit insgesamt 5500 Mitarbeiter beschäftigt, bisher gut durch die Coronakrise gekommen ist.

Auftragslage hervorragend

Die Auftragslage bei Vetter, Weltmarktführer bei der keimfreien Abfüllung von Medikamenten in Spritzen und anderen Injektionssystemen, war dieses Jahr so hervorragend, „dass die Produktionskapazitäten sehr gut ausgelastet waren“, wie Unternehmenssprecher Markus Kirchner berichtet. Um die Bestandskunden wie vereinbart bedienen zu können, hat sich Vetter bei Covid-19-Aufträgen zurückgehalten.

Man unterstütze lediglich einzelne Covid-19-Impfstoffprojekte, „die sich derzeit in verschiedenen klinischen Phasen befinden“, so Kirchner weiter. Der Fokus richte sich auch deshalb auf die bestehenden Kundenaufträge, weil es sich dabei teilweise um die Abfüllung lebensnotwendiger Medikamente etwa zur Behandlung von Krebs, Multipler Sklerose, Osteoporose oder schwerer rheumatischer Arthritis handle.

Klinische Studien wurden verschoben

Freilich habe auch der Medikamentenmarkt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen, wie Kirchner einräumt: So seien einige klinische Studien – mithin Wirkstoffe, die sich noch in der Entwicklung befinden und noch nicht zugelassen sind –, verschoben worden. Das habe auch die Abfüllung von Spritzen, Injektionsfläschchen (Vials) oder Karpulen für die Durchführung dieser Studien betroffen. Der Auslastung von Vetter tat das aber keinen Abbruch: Denn andererseits seien einzelne Medikamente, etwa gegen Autoimmunerkrankungen, dafür stärker nachgefragt worden.

Derweil investiert der Ravensburger Pharmadienstleister mit Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und den USA sowie Vertriebsstandorten in Singapur, Japan, China und Südkorea weiter kräftig am Stammsitz: Momentan entstehen an drei Ravensburger Standorten neue Gebäude für insgesamt fast 280 Millionen Euro.