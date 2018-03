Per Mausklick in die passende Arbeitswelt

Steife Bewerbungsmappen besorgen, sein Leben in einen tabellarischen Lebenslauf quetschen, sich mit vermeintlichen Signalwörtern im Anschreiben herum quälen und Zeugnisse kopieren, die so wenig über die wahren Leidenschaften, Wünschen und Fähigkeiten eines Menschen aussagen: Wenn es nach Robin Sudermann geht, ist damit bald Schluss. Er hat zusammen mit Lars Wolfram, Stephan Maihöfer und Max Klameth vor zwei Jahren Talents Connect gegründet.

Die Internetplattform Talents Connect mit Hauptsitz in Köln stellt den Bewerber in den Mittelpunkt. Sie fragt: Wie lange willst du pro Woche arbeiten? Von wo aus willst du arbeiten? Zu wieviel Prozent im Büro oder von zu Hause? Wie stellst du dir deinen Tagesablauf vor? Klassische Stammdaten wie Name, Schul- und Studiennoten sowie den Ort, an dem ein Bewerber arbeiten möchte, werden auch abgefragt. Aber das ist der kleinere Teil. Viel mehr Raum bekommt das Persönlichkeits- und Interessenprofil. „Wir fragen nach den Wünschen der Bewerber und vergleichen diese mit den Anforderungen der Unternehmen“, sagt Sudermann.

Flexibel? Teamfähig? Belastbar?

„Auf unserer Plattform werden Kandidaten und Unternehmen wie beim Online-Dating zusammengeführt: über gemeinsame Interessen und Vorlieben. Nur dass der Arbeitsmarkt etwas komplexer funktioniert als Online-Dating.“

Damit könnte eine Ära zu Ende gehen, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zwar die gleichen Worte wählten, sich aber trotzdem nicht verstanden. Die Zeit, in der Unternehmen Anzeigen schalteten, in denen stand, der Kandidat solle belastbar, teamfähig, kreativ, flexibel und engagiert sein. Und Arbeitssuchende über sich selbst in die Bewerbung schrieben, sie seien belastbar, teamfähig, kreativ, flexibel und engagiert – nicht, weil sie es sind, sondern weil sie dachten, dass es der Arbeitgeber in spe gerne hören will. Eine Methode, die noch viel weniger zum gewünschten Ergebnis führen kann, je weniger Arbeitskräfte auf dem Markt sind. Die Zeiten, in denen die Unternehmen sich aus einem nahezu unerschöpflichen Pool an Bewerbern bedienen konnten, neigen sich dem Ende entgegen. Je härter der Kampf um die besten Kräfte wird, desto mehr müssen sich die Arbeitgbeber ins Zeug legen. Personaler müssen sich merken: Individalität sticht. Fähigkeiten sind ersetzbar. Persönlichkeit nicht.

Für Job-Suchende ist der Service kostenlos. Die Unternehmen zahlen einmalig oder im Abonnement je nach Leistungspaket und Anzahl der Stellenanzeigen. Das Angebot reicht von Basis-Stellenprofilen (300 Euro pro Monat) über Premium-Pakete mit einer Vielzahl von Zusatzleistungen (2100 Euro pro Monat).

Große Unternehmen wie etwa der Energiekonzern Eon oder der Sportartikelhersteller Nike sind bereits bei Talents Connect vertreten. „Die Plattform ist aber gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen interessant, die unter Bewerbern noch weniger bekannt sind“, sagt Sudermann, der als nächstes zusammen mit Schwäbisch Media Baden-Württemberg ins Visier nimmt.