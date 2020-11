Pasta-Boom in der Krise: Barilla schickt tonnenweise Nudeln per Zug nach Ulm

Die Kronenstraße in der Mengener Innenstadt soll im kommenden Jahr saniert werden. Der Gemeinderat der Stadt Mengen hat in seiner Sitzung am Dienstag einen entsprechenden Baubeschluss gefasst und das Ingenieurbüro von Uwe Koschmieder aus Hohentengen mit den Ingenieurleistungen beauftragt. Für die Baumaßnahme wird laut Kostenberechnung etwa 280 000 Euro brutto investiert werden müssen. 47 000 Euro kommen für das Ingenieurbüro hinzu.

Dringenden Handlungsbedarf sieht die Stadtverwaltung laut Sitzungsvorlage vor allem deshalb, weil es ...