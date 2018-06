Outdoor-Branche wird erwachsen

Die Zeiten des rasanten Wachstums sind für die Outdoor-Branche – sie umfasst Sport-Aktivitäten im Außenbereich wie Wandern, Klettern, Ski- und Bergtouren sowie Wasser- und Randsportarten – in den angestammten Märkten in Europa vorbei. Die Stimmung auf der Fachmesse „Outdoor“ in Friedrichshafen, die bis zum Sonntag 925 Aussteller aus 39 Nationen beherbergt und internationales Publikum anzieht, ist dennoch gut. Der Grund: Mit einer Konsolidierung haben alle längst gerechnet. Bislang fällt sie humaner aus als erwartet.

Laut aktueller Zahlen, die der Branchenverband EOG gestern vorstellte, legte das Gesamtvolumen im Jahr 2013 um 2,8 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro zu. Das entspricht einem letztendlichen Handelsumsatz von rund zehn Milliarden Euro an der Ladenkasse und markiert nach der Einschätzung vieler Experten einen Punkt, von dem aus rasante Wachstumsraten nicht mehr zu erwarten sind. Innerhalb der Branche gibt es große Unterschiede. Während zum Beispiel Winter-affine Unternehmen schwer zu kämpfen haben, freuen sich andere über „immer mehr Frauen, die auch ohne ihre Männer und dazu noch sehr sportlich unterwegs sind“, wie Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von Vaude, es auf der Geburtstags-Pressekonferenz des seit 40 Jahren in Tettnang-Obereisenbach beheimateten Outdoor-Spezialisten formulierte. „Wir liegen deutlich über dem Markt.“

Ein Rundgang auf der Messe zeigt: Technologisch haben sich die Produkte in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. Die Innovationsgeschwindigkeit im Textilbereich (trocken, atmungsaktiv, leicht) oder auch in der Elektronik (robust, leistungsfähig, umweltfreundlich) ist enorm. Aber: „Die Differenzierung fällt den Unternehmen immer schwerer“, sagt ein Berater aus der Branche. „Heute muss man deshalb viel mehr über die Marke kommunizieren als über die Funktionalität.“ Letzteres setze der Endkunde inzwischen als selbstverständlich voraus.

Zur Marke gehört zum Beispiel auch das große Messe-Thema Nachhaltigkeit, das sich immer mehr Hersteller auf die Fahnen schreiben und das laut Antje von Dewitz nun auch bei den Verbrauchern angekommen ist. „Es wird definitiv im Laden danach gefragt“, so die Geschäftsführerin, deren Unternehmen in dieser Hinsicht zu den Vorreitern gehört.

Bestandteil des Wirtschaftslebens

Trotz aller Markenbemühungen wird die Konsolidierung der Outdoor-Branche weitergehen. „Das muss aber nicht schlecht sein“, sagte Rolf Schmid, Präsident der EOG und CEO der Mammut Sports Group. „Wir werden effizienter, brauchen mehr kreative Leute und, sicher, mancher Anbieter wird auch vom Markt verschwinden. Auf der anderen Seite sind wir aus einer Nische zu einem festen Bestandteil des Wirtschaftslebens geworden. Die Outdoor-Branche ist aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken.“ Als Mittel für weiteres Wachstum sieht Schmid weitere Allianzen und Zukäufe sowie die Expansion in Märkte wie Russland oder China. Dass unter den Outdoor-Unternehmen so wie in anderen Branchen nun um jeden Meter gekämpft wird, glaubt der Deutschland-Chef von Mammut (Sitz: Memmingen), indes nicht. „Wir sind immer noch eine große Familie“, so der erfahrene Outdoor-Spezialist, der die Marke mit dem Urzeittier in Deutschland über fast 30 Jahre hinweg aufgebaut hat. „Wir lieben den Sport und die Natur. Deshalb reden wir darüber, wie man gemeinsam erfolgreicher sein kann. Und nicht, wie einer den anderen kaputtmachen kann.“