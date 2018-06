Opel-Verkauf noch nächste Woche

Der geplante Verkauf des deutschen Autobauers Opel an den französischen Konzern PSA könnte noch in der ersten Märzwoche endgültig besiegelt werden. Sowohl der Verkäufer, der US-amerikanische Automobilkonzern GM, als auch der Käufer wollen das Geschäft nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ noch vor der Eröffnung des Internationalen Autosalons in Genf abschließen. Die Online-Ausgabe der in Franfurter erscheinenden Tageszeitung nennt keine Quelle für die Meldung.

Den Informationen zufolge ist der Käufer besonders an dem Opel-Modell Mokka und dem neuen Elektroauto Ampera-e interessiert. Die australische General-Motors-Marke Holden wird demnach nicht mit übernommen. „Das alles spielt in den Kaufpreis ein, da hier Lizenzgebühren ausgehandelt werden müssen“, berichtet das Blatt. Gleiches gilt für die Fertigung von abgewandelten Insignia-Modellen, die Opel derzeit am Stammsitz in Rüsselsheim für Buick baut. Offen ist noch, wie deren Fertigung verrechnet wird. Demnach werde am Ende der Transaktion lediglich ein symbolischer Kaufpreis genannt werden, die tatsächliche Paketsumme werde für Außenstehende schwer zu ermitteln sein. „Obwohl diese Verhandlungen bis zur letzten Minute dauern werden, gehen die Beteiligten davon aus, dass das Geschäft nicht mehr scheitern wird. Alle Seiten hätten ein Interesse am Gelingen der Transaktion“, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass PSA und General Motors über den Verkauf von Opel verhandeln. Zuletzt hatte der PSA-Chef Carlos Tavares dann mit Gewerkschaften und dem Betriebsrat von Opel Gespräche geführt und auch der Bundeskanzlerin Angela Merkel zugesichert, dass die Beschäftigungsgarantien für die gut 19000 Opel-Mitarbeiter bis Ende 2018 bestehen bleiben. Insgesamt beschäftigt Opel in Europa 38000 Mitarbeiter.