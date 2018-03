Onlinekredite: 1000 Euro geschenkt

Verrückte Welt: Im Internet tobt seit einigen Tagen ein absurder Kampf um die günstigsten Zinssätze für Kleinkredite. Das Kreditportal Smava verspricht seinen Kunden einen Kredit zu fünf Prozent Zinsen bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Allerdings muss man die Zinsen nicht zahlen, sondern bekommt sie für das Leihen des Geldes sogar noch obendrauf. Das Vergleichsportal Check24 ist mit einem ähnlichen Angebot unterwegs: „1000 Euro leihen und nur 972 Euro zurückzahlen“, versprechen die Münchner und betonen, dass keine weiteren Kosten für Kontoführung oder Kreditbereitstellung anfallen.

Den Vogel hat am Dienstag Wettbewerber Finanzcheck abgeschossen: Unter dem Slogan „Es kann nie wieder einen günstigeren Kredit geben!“ hat das Hamburger Internetportal Kredite über 1000 Euro mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und einem Zinssatz von minus 100 Prozent vergeben. Die 100 Glücklichen bekommen von Finanzcheck also 1000 Euro geschenkt. Man betrachte das Angebot als bewusste Provokation, sagte Finanzcheck-Gründer Moritz Thiele im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ um zu zeigen, wie lächerlich der Wettlauf der Konkurrenz um die höchsten Negativzinsen sei. Binnen drei Stunden, so Thiele, sei das Angebot vergriffen gewesen.

Losgetreten hatte das Wettbieten vor einigen Monaten Smava. Als zeitlich befristetes Angebot, bot das Unternehmen 1000 Euro zu einem effektiven Jahreszins von minus 0,4 Prozent an. „Damit sensibilisiert Smava Verbraucher für die erheblichen Preisunterschiede zwischen günstigen Online- und teureren Filialkrediten“, ließ sich Smava-Gründer Alexander Artopé damals zitieren. Mitte Februar machte Smava mit der Werbeaktion einen erneuten Anlauf, auf den das Vergleichsportal Check24 reagierte. Beide Portale hatten sich zu Beginn dieser Woche immer weiter unterboten, zu welchen Konditionen sie bereit seien, Kunden 1000 Euro zu leihen. Aktuell werden minus fünf Prozent aufgerufen. Das Ende des Rennens ist offen.

Werbung und Kundengewinnung

Die Kreditvermittler machen keinen Hehl daraus, dass es ihnen mit den Aktionen um Werbung und Kundengewinnung geht. Die Mittel für die Zinsen werden denn auch aus dem Werbeetat finanziert. Das Kalkül dabei: Aufmerksamkeit und Kunden gewinnen, mit denen sich später weitere Geschäfte machen lassen. Einen umfangreichen Einblick in die persönliche Finanzsituation der Kunden haben die Kreditvermittler schon einmal – Daten, mit denen man so einiges anfangen kann, wenn man auf das Vermitteln von Bankdienstleistungen und Versicherungen spezialisiert ist.

Gewährt wird der Kredit natürlich auch nur bei entsprechender sehr guter Bonität und dem Vernehmen nach auch nur an Angestellte, Arbeiter und Beamte. Eine Möglichkeit, einen teuren Dispo-Kredit abzulösen, dürfte er damit nicht sein. Verbraucher, bei denen eine Ausgabe ansteht, die den Dispo belasten würde, könnten damit aber glücklich werden. Sie müssen sich aber bewusst sein, dass alles, was über 1000 Euro hinausgeht, nicht so günstig zu bekommen ist.

Und noch einen Punkt sollten Schnäppchenjäger beachten: Jedes Darlehen wird als Merkmal in den persönlichen Datenbestand bei der Schufa aufgenommen. Ein kleiner Konsumentenkredit stehe einer größeren Finanzierung – etwa einem Immobiliendarlehen – nicht notwendigerweise im Wege, erklärt eine Sprecherin der Auskunftei auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Wichtig sei, dass der Kreditnehmer das Darlehen vertragsgerecht bediene und keine Zahlungsstörung auftrete. Doch Verbraucherschützer warnen, dass die Höhe und Anzahl der bisherigen Kredite Auswirkungen auf die Bonitätsberechnung der Schufa beziehungsweise die Gewährung künftiger Kredite haben kann.