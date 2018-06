Omira rechnet 2013 mit 4,6 Millionen Euro Gewinn

Rechtzeitig zur Gesellschafterversammlung am Donnerstag in Weingarten hat die Ravensburger Großmolkerei Omira gute Nachrichten zu verkünden: Unternehmensberater Ralph Wonnemann ist es gemeinsam mit dem Aufsichtsrat gelungen, das 2012 in eine wirtschaftliche Schieflage geratene Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Nach 15,2 Millionen Euro Verlust im Jahr 2012 und einer Milchgeldlücke von 25 Millionen Euro rechnet die Omira im laufenden Jahr wieder mit einem Gewinn von 4,6 Millionen Euro. Bis Jahresende will die Molkerei an ihre Lieferanten zudem wieder einen Preis zahlen, der über dem Branchendurchschnitt in Bayern und Baden-Württemberg liegt.

Dennoch rechnet die Omira nicht damit, alle Bauern, die ihr wegen des niedrigen Milchgeldes den Rücken gekehrt haben, zurückzugewinnen. Bis 2015 schätzt Wonnemann den Rückgang der gelieferten Milchmenge auf 20 bis 25 Prozent. Das entspricht in etwa tausend Lieferanten, die ihre Verträge bereits gekündigt hätten und zum Teil schon neue Lieferverträge mit anderen Molkereien abgeschlossen haben.

Wegen der zurückgehenden Milchmenge sei auch die Schließung des Werkes in Rottweil zum 1. November 2014 unumgänglich (die SZ berichtete: „Omira baut in großem Stil Personal ab“, 4. September). So könnten die beiden verbliebenen Werke in Ravensburg und Neuburg besser ausgelastet werden. Zudem habe man in Rottweil mit Konsummilch und Sahne ausschließlich Produkte hergestellt, die laut Wonnemann „die Achillesferse der Milchwirtschaft bilden“: Produkte, die starken Marktschwankungen und der Preispolitik der Discounterketten unterworfen seien.

Der Anteil der sogenannten weißen Linie soll von derzeit 88 Prozent auf 68 Prozent sinken und gleichzeitig die Industrieproduktion (Milchpulver und -fette) ausgeweitet werden. Außerdem will die Omira zum Jahreswechsel mit Mondelez (früher Kraft Foods) einen lukrativen Fünf-Jahres-Vertrag für Alpenmilch abschließen, die für Milka-Produkte verwendet wird. Den Alpenmilchlieferanten garantiert die Omira dafür einen Preis, der über dem Branchenschnitt in Bayern liegt. In den Jahren 2014 und 2015 sei dann wieder ein Gewinn von jeweils über 7 Millionen Euro geplant.