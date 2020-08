Ohne Profite keine Impfung

Dürfen Unternehmen mit einer lebensrettenden Spritze Gewinn machen? Sie müssen sogar. Sollen Regierungen Steuermilliarden in private Pharmafirmen stecken, von deren Erfolg auch Investoren profitieren? Wenn es hilft, die wichtigen Arzneien zu entwickeln, dann ist es sogar ihre Pflicht – vorausgesetzt, sie enthalten die Medikamente nicht dem ärmeren Teil der Weltbevölkerung vor, sondern helfen bei der Verteilung an alle, die sie brauchen.

Keine andere Organisationsform bringt so gute Medizinprodukte hervor wie eine privatwirtschaftlich organisierte Industrie. Zugleich erzielen freie Märkte für Waren und Kapital nicht immer optimale Ergebnisse für alle Bürger. Staatliche Regulierungen und Kapitalbeteiligungen können hier helfen, einen Ausgleich zu schaffen. Wenn die Regierung also erst in ein Unternehmen wie Curevac investiert und dieses dann den öffentlichen Krankenversicherungen einen teuren Impfstoff verkauft, dann ist das kein Skandal, sondern nutzbringendes Zusammenspiel öffentlicher und privater Akteure.

Noch nie in der Geschichte der Medizin wurde ein Impfstoff so schnell zur Marktreife gebracht wie in diesem Jahr. Im Fall der technologischen Vorreiter Curevac und Biontech war das möglich, weil Entrepreneure ihre Ideen mit Wagniskapital in die Praxis umsetzen konnten. Die Grundideen waren in der akademischen Forschung zwar vorhanden. Um daraus ein Produkt zu machen, mussten die Wissenschaftler aber zu Unternehmen werden. Curevac und Biontech sind Ausgründungen der Universitäten Tübingen und Mainz. Die Gründer nehmen persönliche Risiken aber nur auf sich, weil sie für sich und ihre Investoren Gewinn erwarten. Ohne die Aussicht auf Profit gäbe es kein modernes Medikament.

Es ist kein Zufall, dass gerade erfindungsreiche Biotech-Unternehmen den Durchbruch bringen, deren Namen bis vor Kurzem keiner kannte. Den staatlichen Forschungsinstituten fehlt die Nähe zur Anwendung, den satten Pharmakonzernen der Mut, neue Verfahren auszuprobieren. Eine Kombination aus staatlicher Grundlagenforschung und Kapitalismus hat sich hier als erfolgreichste Rezeptur erwiesen.