Ohne China geht es nicht

China ist für die deutsche Wirtschaft einer der wichtigsten Märkte, Rohstofflieferant und Zulieferer. Doch seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind lange geglaubte Gewissheiten ins Wanken geraten – auch die gegenüber dem Reich der Mitte. Viel zu spät wurde den deutschen Unternehmen bewusst, wie groß ihre Abhängigkeit von russischem Öl und Gas war. So diskutierte die deutsche Wirtschaft Mitte November auf einer Konferenz in Singapur, wie man entsprechend die Abhängigkeiten von China verringern und stärkere Handelsbeziehungen mit anderen Ländern aufbauen könnte. „Asien ist mehr als nur China“, fasste Dirk Jandura, Präsident des Außenhandelsverbands BGA das damals zusammen. Deutschland müsse sich verstärkt um gute und verlässliche Handelsbeziehungen auch im asiatisch-pazifischen Raum kümmern.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine sei Vertrauen verloren gegangen, diagnostiziert Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), man beäuge sich misstrauischer. Das sei das eine, das andere sei eine Folge der Corona-Politik der Chinesen. Die habe die Zuverlässigkeit des Standorts infrage gestellt, auch bei den Expats, also den Deutschen, die für die deutschen Unternehmen vor Ort in China arbeiteten: „Es gibt viele Expats, die dort nicht mehr leben wollen, die das Land verlassen wollen. Und es gibt viele Unternehmen, die richtig große Probleme hatten zumindest mit der Zuverlässigkeit der Lieferung aus China“, sagte Wansleben der „Schwäbischen Zeitung“.

Chemie und Automobilbau hochgradig verflochten

Doch eine komplette Emanzipation vom Reich der Mitte ist unrealistisch, meinen die meisten Unternehmer. Das gilt vor allem für bestimmte Branchen wie den Maschinenbau, die Elektrotechnik sowie für die Chemie- und die Autoindustrie. Für BASF etwa ist China der wichtigste Absatzmarkt weltweit. Der weltgrößte Chemiekonzern baut dort gerade einen neuen Produktionsstandort für zehn Milliarden Euro.

Auch die deutsche Autoindustrie hängt an China. So erwirtschaften Daimler und BMW gut ein Drittel ihrer Umsätze dort, Volkswagen sogar zwei Fünftel. Inzwischen haben deutsche Autohersteller sogar angekündigt, gewisse Elektroautos nur noch in China zu produzieren und von dort aus nach Europa zu exportieren. So will Daimler die Entwicklung und den Bau des neuen Smart-Modells nach China und zum Partner Geely verschieben. BMWs Elektro-Mini wird künftig nicht mehr in Großbritannien produziert, sondern im Reich der Mitte. Ein wesentlicher Grund dafür sei neben den Größenvorteilen auch der gute Zugang zu Batterien und Rohstoffen, sagt Deutsche-Bank-Experte Eric Heymann. Denn gerade in diesen Bereichen verlassen sich die deutschen Unternehmen stark auf China. Wie schon bei der Konferenz in Singapur diskutiert, denken inzwischen viele Manager darüber nach, wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen können. Denn Konzepte wie „made in China 2025“ könnten dazu führen, dass ausländische Unternehmen benachteiligt werden, wenn es um die Produktion für den chinesischen Markt geht. Die Unternehmen gingen unterschiedlich mit den neuen Herausforderungen um, beobachtet DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben. Einige Firmen stellten inzwischen den Export nach China ein und versuchten, lokal zu produzieren. Das sei gegebenenfalls eine Option für sein Unternehmen, bestätigte Karl Haeusgen, Präsident des VDMA, des Verbands deutscher Maschinen- und Anlagenbau, vor wenigen Tagen für sein Familienunternehmen Hawe Hydraulik, das eine Tochtergesellschaft in China hat.

Die eine rote Linie für das China-Geschäft

„Dann gibt es Unternehmen, die sagen, wir gehen raus aus China, das ist uns zu unsicher“, weiß Wansleben und führt Umfragen des DIHK an, die das bestätigten. Eine weitere Möglichkeit ist, die Produktion zu diversifizieren. Das gilt für Unternehmen, die in China bleiben wollten, aber zusätzlich auch in anderen Ländern wie Vietnam, Indien oder Indonesien eine Produktion aufbauen möchten. Beispiele dafür sind etwa der schwäbische Motorsägenproduzent Stihl oder der Sportartikelhersteller Adidas.

Es wäre also naiv zu glauben, die westliche – auch die deutsche – und die chinesische Wirtschaft könnten ganz unabhängig voneinander existieren, sagt Wansleben: „Es gibt keine Welt ohne China, und es gibt auch keine Welt, ohne dass wir von China abhängig sind und auch umgekehrt China von uns abhängig ist.“ Schließlich exportiere China dreißig Prozent seiner Waren und Dienstleistungen nach Europa und in die USA. In Deutschland sind allein eine Million Arbeitsplätze direkt von der Ausfuhr nach China abhängig, heißt es in einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft vom August des vergangenen Jahres. Allerdings ziehen die deutschen Unternehmen eine rote Linie für ihr China-Geschäft: „Wenn China Taiwan angreift, dann ist Schicht im Schacht.“ Das versicherte VDMA-Präsident Haeusgen erst vor wenigen Tagen.