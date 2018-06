Oettinger will in die freie Wirtschaft

Der ehemalige Baden-Württembergische Regierungschef und EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hat seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Nach Ende seines Mandats in Brüssel werde er sich darauf vorbereiten, in die Privatwirtschaft zu gehen, sagte der Haushaltskommissar am Freitag in Konstanz. Die Amtszeit der derzeitigen Kommissionsmitglieder endet am 31. Oktober 2019.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der während Oettingers Regierungszeit Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stuttgarter Landtag war, kommentierte die Ankündigung gelassen. Was Oettinger in Zukunft mache, werde man noch sehen. „Wir können ihn ja immer noch umstimmen.“