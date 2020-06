Obst bleibt teurer - 40.300 ausländische Saisonkräfte kamen

Wer aktuell die Postbankfiliale in der Freiburger Straße 3 in Biberach aufsucht, der hat Pech. Am Bauzaun, der um das Gelände aufgebaut wurde, werden die Kunden auf verschiedene Stellen in der Stadt verwiesen. Die Container sind teilweise schon abgerissen, die Post baut um. Ab 29. Juni soll die Filiale aber wieder für die Kunden geöffnet sein.

In einer Pressemitteilung schreibt die Postbank von „einer kurzfristigen Schließung wegen Umbauarbeiten“.