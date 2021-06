Nur ein Bruchteil der Corona-Hilfen abgerufen

„Das hat mich völlig überrascht!“ So kommentiert Henrike Weihs die Tatsache, dass sie mit ihrer „Lieblingseis“-Eismanufaktur zu den 20 besten Eisdielen Deutschlands zählt. So zumindest die Einschätzung des Teams des Varta-Gastroführers.

Auf der Internetseite des seit 1957 erscheinenden Hotel- und Restaurantführers findet sich die Eisdiele von Henrike Weihs in der Biberacher Hindenburgstraße in illustrer Gesellschaft mit Eisdielen auf Sylt, in Berlin, Erfurt, Karlsruhe, Frankfurt, Stuttgart oder Leipzig wieder.