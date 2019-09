Nostalgie pur: Warum Musikkassette und Polaroid-Kamera wieder im Trend liegen

Hach ja, damals … als man noch aufsprang, um den Lieblingssong im Radio mitzuschneiden; als mit selbst zusammengestellten Mixtapes noch Herzen erobert wurden; als der Bandsalat mit Bleistift und Geduld noch mal gebändigt werden konnte. Wer in den 1980er- oder 1990er-Jahren aufgewachsen ist, der kommt in Erinnerung an die Musikkassette oft ins Schwärmen. Andere werden nostalgisch, wenn sie an die erste Spielekonsole von Nintendo denken oder die alten Partybilder aus der Sofortbildkamera.

Neue Geschäftsmodelle rund um Retro-Technik

All diese Multimedia-Produkte prägen schon lange nicht mehr den Massenmarkt. Streamingdienste wie Spotify, Smartphone-Spiele und die Digitalfotografie haben sie von dort verdrängt. Doch in der Nische haben auch Musikkassette und Co. überlebt – und erfreuen sich dort sogar wachsender Beliebtheit. So sehr, dass Start-ups und Unternehmen neue Geschäftsmodelle um sie herum aufgezogen haben – oder alte aufrecht-erhalten konnten.

„Wir haben uns über die Jahre quantitativ sowie qualitativ immer wieder weiterentwickelt, um der stetig steigenden Nachfrage nach Kassetten nachzukommen“, sagt etwa Franziska Kohlhase vom Leipziger Unternehmen T.A.P.E. Muzik. Dort produzieren eine Handvoll Mitarbeiter seit 2004 „Audiokassetten und Zubehör“, wie es auf der Internetseite heißt.

Meist sind kleinere Stückzahlen gewünscht

Die Nachfrage komme vor allem von Bands, Labels oder Großkunden, „meist nach kleinerer Stückzahl, manchmal aber auch nach mehreren Tausend Einheiten“, sagt Kohlhase. Die Kunden liefern ihre Stücke als digitale Dateien. „Diese werden auf professionellen Kopiermaschinen direkt auf große Tonbandrollen kopiert bevor das Tonband dann in die Kassetten gespult wird.“ Das garantiere eine wesentlich bessere Klangqualität als das Kopieren des Tonbands auf Kassetten.

Das Unternehmen ist kein Einzelfall. Auch größere Player haben den Trend erkannt und entsprechende Produkte ins Angebot genommen. Die Modekette Urban Outfitters etwa, die vor allem eine junge Zielgruppe im Blick hat, verkauft in ihrem Onlineshop Walkmen, Eminem-Kassetten oder Polaroidkameras.

Das chinesische Start-up Ninm sammelt derzeit Geld für die Entwicklung eines tragbaren Kassetten-Players mit neuester Bluetooth-Technik. Auf der Seite des Unternehmens wird auch eine Sofortbildkamera angeboten im Design analoger Spiegelreflexkameras.

Denn der Retro-Trend bei Multimediaprodukten erstreckt sich auch auf die Fotografie. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland 460 000 Sofortbildkameras verkauft worden, teilt der Photoindustrie-Verband mit – mehr als viermal so viel wie noch 2014.

„Die Generation Z, die einen großen Anteil an der Käufergruppe von Sofortbildkameras stellt, reizt diese neue Erfahrung“, sagt eine Sprecherin. „Und natürlich können sich auch viele Nostalgiker für die Neuauflage des Sofortbildes begeistern.“

Dabei gibt es auch ungewöhnliche Wendungen. So werden die Sofortbildkameras unter dem Traditionsnamen Polaroid inzwischen von einer Firma gebaut, die ursprünglich als Fanprojekt begann. Das „Impossible Project“ formierte sich in den Niederlanden, nachdem Polaroid die Schließung der dortigen Filmfabrik angekündigt hatte – mit dem Ziel, die Produktion aufrechtzuerhalten.

2016 brachte „Impossible“ dann eine eigene neuentwickelte Sofortbildkamera auf den Markt. Im Jahr darauf kaufte der Hauptanteilseigner von „Impossible“ die Marke Polaroid samt des Lizenzgeschäfts. Und auch die modernen Versionen alter Spielekonsolen wie Nintendo Entertainment System oder der ersten Playstation kommen gut an.

Die unter Sammlern beliebte Neuauflage des Konsolen-Klassikers Nintendo Entertainment System, die NES Classic Edition, kommt laut Nintendo im Sommer 2018 wieder in den Handel. (Foto: Nintendo/dpa-tmn / DPA)

„In erster Linie funktionieren solche Trends natürlich gut bei Konsumenten, die die Zeit selber miterlebt haben“, sagt Sascha Raithel, Professor für Marketing an der Freien Universität Berlin. „Das ist auch ein psychisches Phänomen: Erfahrungen aus der Jugend werden positiver abgespeichert, als sie es eigentlich waren.“

Außen alt, innen neu

Wohl auch deshalb konzentrieren sich die Anbieter von Retro-Produkten vor allem auf die Fassade: Alte Spielekonsolen mögen gut ankommen, doch die Grafik von damals sicherlich nicht. Deshalb steckt unter der Retro-Plastikhülle moderne Technik. Die Originale mögen gefeiert werden, doch auf die digitalen Annehmlichkeiten von heute mag vor allem die jüngere Generation nicht komplett verzichten.