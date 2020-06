Norwegian storniert 97 Boeing-Flugzeuge

Ein Trossinger Realschüler der Klassenstufe 6 ist positiv auf Covid 19 getestet worden. Dies hatte das Landratsamt am Wochenende bestätigt. Er sowie seine Klasse und deren Lehrer befinden sich nun in häuslicher Quarantäne, wie Konrektor Andreas Wilbs im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. „Jetzt heißt es abwarten, was weiter passiert.“

Aktuell positiv getestet wurden laut Pressesprecherin des Landkreises drei Personen in Trossingen, zwei in Spaichingen, drei in Aldingen und eine Person in Tuttlingen.