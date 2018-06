NordLB baut Gewinn kräftig aus

Die starken Regenfälle am Dienstagabend haben den Pegel der Rottum in Ochsenhausen bedrohlich ansteigen lassen. In der Bachgasse trat die Rottum über die Ufer, die Feuerwehr Ochsenhausen verhinderte jedoch Schlimmeres. Auch andere Teile der Innenstadt drohten kurzzeitig, überflutet zu werden, gegen 19.30 Uhr konnte jedoch langsam Entwarnung gegeben werden. Ochsenhausen blieb vor einem größeren Hochwasser verschont.

Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr Ochsenhausen am Dienstag erstmals alarmiert, in der Brühlstraße war ein Schachtdeckel ...