Nicht ohne den Verbrenner

Zwischen diese drei, so scheint es, passt kein Blatt Papier: Automobilbranche, Politik und Gewerkschaft in Baden-Württemberg haben am Montag eindringlich vor einem Verbot des Verbrennungsmotors gewarnt. Nach einer Diskussion mit Industrievertretern bekräftigte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), dass es ein klares Bekenntnis der Landesregierung gegen ein mögliches Verbot gebe. „Wir müssen technologieoffen bleiben“, sagte Hoffmeister-Kraut.

Die Debatte um ein Verbrenner-Verbot hatte zuletzt an Fahrt aufgenommen, weil der Grünen-Bundesvorstand in einem Antrag für den Parteitag im November auf ein Zulassungsverbot ab 2030 dringt. In einer Stellungnahme des Bundesrates wird die EU-Kommission außerdem gebeten zu prüfen, wie sich mithilfe von Steuern ab 2030 abgasfreie Mobilität fördern lässt.

Die grün-schwarze Landesregierung hatte dem Vorschlag allerdings nicht zugestimmt, weil ein Verbot von Benzin- und Dieselmotoren ab dem Jahr 2030 wahrscheinlich negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg hätte. Reine Elektrofahrzeuge benötigen einen deutlich geringeren Komponenten- und Arbeitseinsatz als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Vor allem Zulieferer, die auf Kolben, Abgasnachbereitung oder Getriebe spezialisiert sind, stünden im Falle eines Verbots vor großen Problemen.

Flankenschutz der Politik

Benziner, Diesel, Plug-in Hybride und reine Elektroantriebe - die Automobilbranche stellt sich auf ein Nebeneinander der verschiedenen Antriebstechnologien in den kommenden Jahren ein. Und fordert dafür Flankenschutz von der Politik. „Ein Verbot bringt uns nicht weiter“, sagte Michael Hankel, Vorstandsmitglied beim Automobilzulieferer ZF und verantwortlich für Produktion und E-Mobilität. Hankel zufolge werden Mobilitätslösungen auch im Jahr 2030 nicht ohne den Verbrennungsmotor auskommen. Zudem brauche die Branche die alten Technologien, um die immensen Investitionen in den Ausbau der Elektromobilität stemmen zu können. Dafür sei Planungssicherheit notwendig.

Peter Biesenbach von Bosch blies ins gleiche Horn: „Wir müssen den Technologiemix offenhalten“, sagte der bei dem Automobilzulieferer zuständige Manager für Regierungs- und Politikbeziehungen. Der Abgesang auf den Diesel gehe zudem völlig an der Realität vorbei. Moderne Euro-6-Dieselmotoren würden heute alle gesetzlichen Anforderungen in Sachen Umweltschutz erfüllen und in der CO-Bilanz sogar Benziner in den Schatten stellen.

Mahle-Chef, Wolf-Henning Scheider, betonte, dass es auch andere Möglichkeiten gebe, Emissionen zu verringern – beispielsweise durch synthetische, klimaneutrale Kraftstoffe. Technologisch sei die Herstellung bereits gelöst, allerdings seien diese Kraftstoffe noch zu teuer. Zudem müsse das Thema Elektromobilität auch von der Energiewirtschaft flankiert werden. Schließlich würde der Strom in Deutschland noch immer zu rund zwei Dritteln aus fossilen Energieträgern kommen.

Nach Meinung von Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg, hängt die Zukunft der Automobilindustrie im Südwesten davon ab, wie gut es gelingt, die Herausforderungen des technologischen Wandels zu meistern. Nicht nur die Fahrzeughersteller, sondern alle Zulieferer, die Teile des konventionellen Antriebsstrangs produzieren, seien betroffen. Ein dringend für den Übergang zur Elektromobilität benötigtes Produkt wie der Diesel dürfe deshalb nicht durch unsinnige Verbotsforderungen diskreditiert werden.