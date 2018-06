Nicht nur Obama zieht es nach Hannover

Angela Merkel und Barack Obama, die in eine 3-D-Kamera schauen oder Ladestationen für Elektroautos in Augenschein nehmen – diese Bilder gingen zu Beginn der Hannover Messe in alle Welt. Auch Unternehmen aus unserer Region hoffen von der großen Aufmerksamkeit für die diesjährige weltgrößte Industrieschau zu profitieren, auf der sich bis Freitag mehr als 5200 Aussteller aus 75 Ländern präsentieren, darunter 440 aus Baden-Württemberg.

ZF Friedrichshafen demonstriert intelligente Systemlösungen, in denen klassische mechanische Produkte durch Elektronik und IT-Anbindung vernetzt agieren. Eines der Beispiele von ZF ist das Konzept für das intelligente Windkraftgetriebe. Dabei geht es um die Ertragssteigerung bei geringeren Ausfallzeiten und Servicekosten. ZF will dies in Zukunft für neue Betätigungsfelder und Geschäftsmodelle nutzen.

„Die deutsche Windkraftbranche hat als Vorreiter international einen guten Ruf, das merkt man auch hier auf der Messe. Uns kommt das als Zulieferer zugute“, sagt Holger Tetzler von der Gaugler & Lutz oHG aus Aalen-Ebnat. Der Hersteller von Kernmaterialien für den Leichtbau, die sich beispielsweise im Inneren von Windflügeln befinden und auch im Automobil- und Maschinenbau eingesetzt werden, beschäftigt rund 250 Mitarbeiter.

Die Zeichen stehen auf Wachstum. „Wir bauen unser Werk in Aalen aus und stellen neue Leute ein. Es gibt immer Innovationen, es geht immer noch leichter“, sagt Tetzler, der mit der Messe zufrieden ist. Für dieses Jahr erwartet er ein leichtes Plus beim nicht näher bezifferten Umsatz.

Auch die ST Extruded Products Germany GmbH aus Vogt ist ein Hersteller von Leichtbaumaterialien. Die Hälfte des Umsatzes von zuletzt 330 Millionen Euro wird mit Kunden aus der Automobil- und Schienenfahrzeugindustrie erzielt. Derzeit sei E-Mobilität ein großes Thema, was sich positiv auf die Nachfrage auswirke, so Verkaufsmanagerin Renate Kurz. Sie freut sich über das große Interesse bei nordamerikanischen Besuchern, die wegen des diesjährigen Messe-Partnerlandes USA nach Hannover gekommen sind. „An unserem Stand war der Gouverneur aus Michigan, der für eine Zusammenarbeit mit Zulieferern aus seiner Region werben wollte. Das könnte für uns ein interessanter Kontakt werden“, sagt Kurz, die von einem sehr positiven Messeverlauf spricht. In der Firmenzentrale Vogt arbeiten 200 von rund 1000 Beschäftigten des Unternehmens, das zu einem japanischen Konzern gehört.

Schraubenschlüssel im 3-D-Druckverfahren

Die hme GmbH aus Ulm ist ein Ingenieurbüro, das in Hannover zusammen mit weiteren Unternehmen aus Baden-Württemberg an einem Gemeinschaftsstand neue Produkte entwickelt. So wurde innerhalb von einem Tag eine Ratsche, ein spezieller Schraubenschlüssel in Leichtbauweise, im 3-D-Druckverfahren hergestellt.

Hme hat dafür die Berechnungen am Bildschirm ausgeführt. „So zeigen wir unsere Kompetenz als Dienstleister bei der Produktentwicklung. Leichtbau boomt in vielen Bereichen. Wir hatten hier konkrete Anfragen aus den Branchen Anlagenbau, Gussteilfertigung und Automotive“, sagt Benjamin Spieß, Assistent der Geschäftsleitung. 15 Mitarbeiter erwirtschafteten 2015 einen Umsatz von mehr als einer Million Euro, Tendenz steigend.

Welche Auswirkung hat die Digitalisierung auf die Produktion? Eine Frage, die im Mittelpunkt der Hannover Messe steht. Dabei sollen meist Ängste vor dem möglichen Wegfall von Arbeitsplätzen zerstreut werden. Auch die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung beschäftigt sich mit diesem Thema. An ihrem Messestand informiert sie über sogenannte Crowdworker – Menschen, die im Internet nach Aufträgen suchen, um beispielsweise für Start-up-Unternehmen Apps zu testen. „Nach Schätzungen gibt es in Deutschland rund 900 000 Crowdworker.

Bei Gesprächen auf der Hannover Messe zeigt sich, dass sie sich als Selbstständige oft in einem rechtlosen Zustand befinden und dazu noch schlecht bezahlt werden“, sagt Norbert Kluge, Abteilungsleiter Mitbestimmungsförderung. Nach einer Studie, die im neuen Heft „Mitbestimmung“ der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht wurde, verdienen zehn Prozent der Crowdworker monatlich mehr als 1500 Euro – 56 Prozent kommen auf höchstens 300 Euro.

USA wichtigster Partner für Baden-Württemberg: Die Vereinigten Staaten als Partnerland der diesjährigen Hannover Messe sind für die Unternehmen aus Baden-Württemberg nicht irgendwer: Es ist der mit Abstand wichtigste Exportmarkt für Firmen aus dem Südwesten. Nach Angaben des statistischen Landesamtes in Stuttgart sind im vergangenen Jahr Güter im Volumen von 25,9Milliarden Euro in die USA ausgeführt worden. Ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber 2014. Frankreich, der zweitwichtigste Handelspartner aus Sicht der hiesigen Firmen, ist mit einem Ausfuhrvolumen von 14,5Milliarden Euro bereits deutlich abgeschlagen.

„Mit der Wahl des Partnerlandes USA hat die Hannover Messe exakt zur richtigen Zeit den passenden Markt gefunden. Auch die Herausforderungen und Möglichkeiten des diesjährigen Messeleitthemas Industrie 4.0 sind auf beiden Märkten ähnlich. Davon profitieren die Aussteller beim Austausch und können wichtige Kontakte knüpfen“, sagt Dieter Broszio, Leiter Geschäftsfeld International der IHK Bodensee-Oberschwaben. Allein aus den IHK-Regionen Bodensee-Oberschwaben und Ulm sind 50 Unternehmen in Hannover vertreten.

Maschinenbauer profitieren von Reindustralisierung in den USA

Als weltgrößte Industrieschau spielt die Hannover-Messe vor allem für die Schlüsselbranche Maschinenbau eine wichtige Rolle. „Das US-Geschäft ist für unsere Mitgliedsunternehmen im vergangenen Jahr hervorragend gelaufen. Es gibt keinen Markt, der mehr importiert als die USA“, sagt Dietrich Birk, Geschäftsführer des VDMA Landesverbandes Baden-Württemberg. Den Maschinenbauern kommt dabei nicht nur die schiere Größe des US-Marktes zugute, sondern vor allem auch die Reindustrialisierung des Landes. Denn die USA wollen wieder zu einem der zentralen Industriestandorte weltweit aufsteigen. „Das macht sich bemerkbar“, so Birk.

Auch für die Unternehmen der Chemie- und Pharmabranche, deren Schwerpunkt in Baden-Württemberg im pharmazeutischen Sektor liegt, ist das US-Geschäft 2015 gut gelaufen. „Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Markt für die pharmazeutischen Firmen im Südwesten“, bestätigt Andreas Fehler vom Chemieverband Baden-Württemberg. Deren Ausfuhren verdreifachten sich 2015 auf knapp drei Milliarden Euro, geht aus den Daten des statistischen Landesamtes hervor. Eines der größten Unternehmen: Boehringer Ingelheim, das am Standort Biberach eine riesige Produktionsanlage für Biopharmazeutika unterhält.

Immer mehr Firmen bauen aber auch eigene Produktionsstätten in den USA auf. Der Ulmer Bauchemiehersteller Uzin Utz beispielsweise hat im September 2015 ein Trockenmörtelwerk in Dover im US-Bundesstaat Delaware eröffnet. „Die USA zählen zu unseren Fokusmärkten, mit denen wir unser Wachstumsziel von 400 Millionen Euro bis 2019 erreichen wollen. Mit der neuen Produktionsstätte können wir Kunden in den Ballungszentren im Nordosten der USA künftig noch schneller beliefern“, begründet Uzin-Utz-Chef Thomas Müllerschön die Investitionsentscheidung.

VDMA-Mann Birk erhofft sich von der Hannover Messe zwar weitere Impulse für das US-Geschäft seiner Branche. Einen richtigen Schub würde jedoch erst eine Einigung bei dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP) bringen. „Eine Harmonisierung von Zulassungsvorschriten und Normen und der Wegfall von Zöllen würde unseren Unternehmen einen schnelleren Marktzugang in den USA ermöglichen und zu Kosteneinsparungen von fünf bis 20 Prozent führen“, schätzt Birk.