Nicht nur für die Großkopferten

Kaum jemand befasst sich in seiner Freizeit gerne mit den Feinheiten der Geldanlage. Die Palette der Angebote ist ebenso groß und die Funktionsweise der bisweilen komplizierten Produkte schwer zu durchschauen. Aber für die meisten Arbeitnehmer und Selbstständigen führt kein Weg daran vorbei. Jeder sollte für das Alter finanziell vorsorgen und Rücklagen für Notfälle bilden. Beratung ist daher gefragt, aber oft nicht gut, wie Verbraucherschützer immer wieder feststellen. Denn zumeist lassen sich Sparer von ihrer Hausbank beraten. Die Angestellten dort haben jedoch häufig ganz andere Interessen als ihre Kunden, weil sie Produkte verkaufen sollen, die der Bank hohe Provisionen einbringen.

Seit Langem fordern die Verbraucherzentralen daher den Ausbau einer unabhängigen Finanzberatung. Die Banken bieten ihre Beratung zwar kostenlos an, kassieren beim Verkauf von Versicherungspolicen, Fonds oder Zertifikaten aber eine Provision von den dahinterstehenden Unternehmen. Die Vergütung bezahlt letztlich der Kunde, weil die Provisionen später aus seinen Sparbeiträgen finanziert werden. Es liegt nahe, dass die Institute mit Vorliebe Verträge empfehlen, die ihnen möglichst hohe Vermittlungsgebühren einbringen. Das geht zwangsläufig zulasten des Ertrags für den Kunden.

Unabhängige Finanzberater sind bislang eine Rarität und kümmerten sich in der Vergangenheit vor allem um ein sehr gut betuchtes Klientel. Das ändert sich gerade. „Es ist ein Irrglaube, dass dies nur etwas für die Großkopferten ist“, sagt der Chef des Verbunds Deutscher Honorarberater, Dieter Rauch.

Hier funktioniert das Geschäftsmodell andersherum. Der Kunde bezahlt für die von ihnen entworfene Anlagestrategie und die Tipps für geeignete Produkte, zum Beispiel Fondssparpläne. Das kostet zunächst einmal Geld. Laut Rauch werden für eine Beratungsstunde bis zu 150 Euro fällig, die nicht einmal von der Steuer abgesetzt werden können.

Im Gegenzug entfallen alle Provisionen, die sonst mit dem jeweiligen Angebot verbunden sind. Der Berater sucht daher die besten Angebote, nicht die für ihn lukrativsten. Unter dem Strich bleibt für den Anleger trotz des Beratungsentgelts viel mehr übrig als beim Provisionsmodell, wie eine Modellrechnung des Verbunds zeigt.

Ein 30-Jähriger, der bis zur Rente 35 Jahre lang monatlich 250 Euro in eine fondsgebundene Rentenversicherung einzahlt, kann am Ende 82000 Euro mehr einstreichen als bei einem von der Hausbank vermittelten Vertrag. Der Grund: Es werden allein schon an Provisionen rund 4700 Euro eingespart. Die Zinsen und Zinseszinsen, die durch dieses fehlende Geld weniger angespart werden, türmen sich am Ende zu dem gigantischen Fehlbetrag auf. „Da kommen immense Summen zusammen“, erläutert Rauch.

Provisionsverbot ist in anderen Ländern bereits die Regel

Unabhängige Honorarberater sind noch eine kleine Minderheit auf dem riesigen Markt für Finanzanlagen. Rauchs Verband zählt rund 1600 Mitglieder, die sich regelmäßigen Seriositätschecks unterziehen und einem strengen Unabhängigkeitskodex folgen müssen. Dagegen gehen allein 250000 freie Versicherungsvermittler auf Kundenfang. Deren Agenturen leben von Provisionen.

In manch anderen Ländern wie Großbritannien oder Italien gibt es schon ein Provisionsverbot, das eine bessere Beratungsqualität zum Ziel hat. „Da merken die Kunden, dass die Beratung besser wird“, wirbt der Bielefelder Vermögensverwalter Marcus Plöger für das Modell.

In Deutschland hat sich die Lobby der Finanzkonzerne erfolgreich dagegen gewehrt. In diesem Sommer tritt zwar ein Honorarberatergesetz in Kraft, das die unabhängige Betreuung der Anleger fördern soll. Doch es ist dabei nur ein halbherziges Modell herausgekommen, wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) kritisiert. So wird zum Beispiel zwischen Wertpapieranlagen und Versicherungen oder Baufinanzierungen unterschieden. Eine gute Beratung über alle Produktgruppen hinweg kann es so nicht geben. „Es müsste für alle Produkte gelten“, sagt vzbv-Experte Lars Gaschke deshalb.

Die Fachleute sind sich trotzdem sicher, dass sich unabhängige Honorarberater nach und nach bundesweit etablieren werden. Denn eine europäische Richtlinie wird wohl ab 2017 auch die Banken zum Abschied vom Provisionsmodell zwingen. Noch steckt die Entwicklung in den Kinderschuhen. Anleger können aber jetzt schon auf der Internetseite des Verbunds Deutscher Honorarberater nach Angeboten in der Nähe suchen.