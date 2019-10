„Nicht alle SUVs sind Teufelszeug“: Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer verteidigt den Stadtgeländewagen

Der Autoexperte

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ hat ihn einmal als „Polarisierer, Agitator, Voranprescher, Ideengeber“ und häufig auch als „Nervensäge“ bezeichnet. Begonnen hat der promovierte Volkswirtschaftler seine Karriere beim Autobauer Opel, er verantwortete die Vermarktungsstrategie bei Porsche und wechselte nach Stationen bei Peugeot und Citroën an die Fachhochschule Gelsenkirchen. Seit 2008 ist er Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen, an der er das Center for Automotive Research gegründet hat. Die „Frankfurter Allgemeine“ hat ihn vor wenigen Tagen auf Platz sechs im Ranking der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands gewählt. Am Donnerstag diskutiert der Ökonom auf dem dritten Bodensee Business Forum mit ZF-Chef Wolf-Henning Scheider und dem Chef des Motorenbauers Rolls-Royce Power Systems, Andreas Schell, über die Zukunft der Mobilität.