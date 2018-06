New Yorker Schlusskurse am 9.02.2015

Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 9.02.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).

AktieKursVeränderung3M164,84(- 1,23)American Express84,98(- 0,03)AT & T34,64(- 0,23)Boeing147,58(- 0,42)Caterpillar84,67(+ 1,46)Chevron110,43(+ 0,82)Cisco-Systems27,12(- 0,12)Coca-Cola41,23(- 0,22)DuPont75,72(- 0,38)ExxonMobil91,56(+ 0,06)General Elecric24,64(+ 0,12)Goldm Sachs Grp182,22(- 1,21)Home Depot108,34(- 0,70)IBM155,75(- 0,97)Intel32,93(- 0,36)J.P. Morgan Chase & Co.57,82(- 0,07)Johnson & Johnson99,78(- 1,32)McDonald's92,72(- 1,27)Merck & Co.58,33(- 0,46)Microsoft42,36(- 0,05)Nike Inc Cl B91,17(- 0,62)Pfizer33,07(- 0,10)Procter & Gamble85,05(- 0,56)Travelers Cos.105,77(- 1,43)Unitedhealth GP106,49(- 1,11)United Technologies119,32(- 0,49)Verizon Comm.49,09(- 0,24)Visa Inc265,46(- 1,96)Wal-Mart85,91(- 1,42)Walt-Disney101,73(- 0,29)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

StandVeränderungDow Jones Index17.729,21(- 95,08)

Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.02.2015 22:25 Uhr