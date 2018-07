Neuer GM-Chef Whitacre will Staatshilfe von Europa

Detroit/Berlin (dpa) - Mitten in der Sanierung wechselt der Opel-Mutterkonzern General Motors seinen Chef aus. Nach einem Machtkampf übernimmt der von der US-Regierung eingesetzte Top-Aufseher Edward Whitacre zunächst selbst das Steuer.

Er stellte sogleich milliardenschwere Hilfsforderungen an die europäischen Opel-Länder. Die Bundesregierung reagierte am Mittwoch zunächst ablehnend.

Der 68-jährige frühere Telekommunikationsmanager Whitacre will den schlingernden Autoriesen führen, bis ein Nachfolger für Fritz Henderson gefunden ist. Der 51-Jährige war lediglich gut acht Monate im Amt. Die Suche nach einem neuen GM-Chef kann nach Angaben eines Konzernsprechers mehrere Monate dauern. „Was unsere Arbeit in Europa betrifft, hat sich nichts verändert“, betonte GM-Europachef Nick Reilly zu dem Stabswechsel.

Whitacre gilt schon seit Monaten als starker Mann bei GM und fuhr Henderson mehrfach in die Parade. So zählte der Verwaltungsratschef von vornherein zu den Gegnern des inzwischen geplatzten Opel-Verkaufs, Henderson zu den Befürwortern.

GM will den europäischen Autobauer selbst sanieren. Dabei sollen bei Opel in Deutschland bis zu 5400 der zuletzt 24 300 Stellen wegfallen. Damit trägt Deutschland die Hauptlast des Umbaus. GM fordert laut Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) insgesamt rund 2,7 Milliarden Euro an Staatshilfen für die Sanierung des Europa-Geschäfts. Aus eigener Tasche wollen die Amerikaner demnach 600 Millionen Euro beisteuern.

Nach Informationen des „Handelsblattes“ (Donnerstagausgabe) will GM bei Opel weniger Stellen abbauen als zunächst angekündigt. GM gehe europaweit von einem Abbau von 8313 Stellen aus statt der bisher genannten rund 9000, berichtete das „Handelsblatt“ unter Berufung auf das in Berlin eingereichte Papier. Demnach stehen im Stammwerk Rüsselsheim gut 2300 Stellen in Produktion, Verwaltung und in der Entwicklung auf der Kippe. Das Werk Bochum müsse um 1799 Stellen bangen und Eisenach und Kaiserslautern um jeweils etwa 300 Jobs in der Produktion.

„Das vorgelegte Papier ist kein Antrag auf staatliche Mittel und kann auch keine Grundlage für eine Prüfung sein“, kritisierte Brüderle. „Zu keiner der für die Zukunft von Opel wichtigen Fragen wird in dem Papier eine Antwort gegeben.“ Man erfahre nicht, wie viel eigenen Gestaltungsspielraum Opel zum Beispiel bei der Modellentwicklung haben solle. Zudem kritisierte die Bundesregierung, das nicht sichergestellt sei, dass die europäischen Steuergelder in Europa bleiben und nicht zur US-Mutter abfließen.

„Das Papier von GM bestätigt ebenso wie der Rücktritt von GM-Chef Henderson, dass es bei GM keine klare Linie gibt“, sagte Brüderle. Zu den genauen Gründen von Hendersons Abgang hatte sich Verwaltungsratschef Whitacre ausgeschwiegen. „Es müssen Veränderungen her“, sagte er am Dienstagabend (Ortszeit) in Detroit lediglich. GM wird nach Milliarden-Finanzspritzen mehrheitlich von der US-Regierung kontrolliert.

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht den Chefwechsel mit Skepsis. Whitacre, einst Chef des Telefonkonzerns AT&T, habe keinerlei Erfahrung im Autogeschäft: „Seine Welt ist Telekommunikation.“ Es gelinge dem Verwaltungsratschef offenbar nicht, geeignete Manager für die Sanierung zu finden. „Damit werden auch für Opel die Risiken eher größer als kleiner“, sagte Dudenhöffer.

Henderson hatte nach einer langen Karriere innerhalb des Konzerns erst im März die Führung von GM übernommen - zu einer Zeit, als das Überleben des Autobauers auf der Kippe stand. Er beerbte den glücklosen Rick Wagoner und steuerte mit einem 50-Milliarden-Dollar-Scheck der US-Regierung den Konzern aus der Insolvenz. GM macht jedoch weiter Milliardenverluste, eine echte Trendwende wollen Branchenexperten noch nicht erkennen.

Das Scheitern des Verkaufs der schwedischen Tochter Saab war neben dem Gerangel um Opel ein weiterer großer Rückschlag für den jetzt abgesetzten GM-Chef. Der chronisch defizitären Traditionsmarke aus Skandinavien droht das endgültige Aus, wenn sich bis zum Jahresende kein Käufer findet. Als einer von drei verbliebenen Interessenten gilt der chinesische Autokonzern BAIC. Dann aber dürfte die komplette Produktion ins Reich der Mitte verlagert werden. Bei Saab arbeiten noch 3400 Menschen.