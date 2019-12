Neue Hoffnung im Zollstreit treibt Erholung im Dax an

Weil ihm kalt war, machte ein 49-Jähriger in seiner Wohnung in Ehingen in einer Feuerschale ein offenes Feuer - mit tödlichen Konsequenzen.

Denn dabei hatte sich trotz offenem Fenster ein tödliches Gas gebildet, das ihm im Schlaf zum Verhängnis wurde, wie die Polizei berichtet.

Das tragische Unglück hatte sich bereits am vergangenen Mittwoch ereignet, doch aus Rücksichtnahme auf die Familie hatte die Polizei zunächst keine Meldung veröffentlicht.