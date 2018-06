Neue Hürden für Rente ab 63

Bislang hat die Deutsche Rentenversicherung (DRV) bereits 50000 Anträge für die Rente ab 63 ab Juli gezählt. Damit ist die Zahl der Anträge seit dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung zur abschlagsfreien Rente ab 63 am 1. Juli sprunghaft angestiegen. Vor einem Monat waren es noch etwa 6000 Anträge. Doch nun zeigen sich die Hürden des Gesetzentwurfs. Dieser sei „mit heißer Nadel gestrickt“, wie die DRV-Leiterin des Bereichs Rente, Sylvia Dünn, in Berlin sagte.

Viele Anträge heißt aber noch lange nicht viele Bewilligungen. Denn nicht alle werden die neue abschlagsfreie Rente ab 63 beziehen können – viele der Antragsteller werden mit Abschlag ab 63 in Rente gehen. Der Andrang ist also groß. Die Bundesregierung rechnet allein in diesem Jahr mit 240000 Anträgen.

Streng genommen steht die abschlagsfreie Rente ab 63 aber nur Geburtsjahrgängen zwischen Juni 1951 und Dezember 1952 zu. Theoretisch auch allen älteren Semestern, aber die sind ja schon über 63 Jahre alt. Ab Jahrgang 1953 kommen pro Geburtsjahr zwei Monate zum Renteneintrittsalter dazu. Das heißt, ist man beispielsweise 1956 geboren und möchte mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen, so geht das nicht ab 63, sondern erst ab 63 Jahren und acht Monaten. Jahrgang 1960 kann folglich erst ab 64 Jahren und vier Monaten abschlagsfrei in Rente gehen und so weiter. Daher spricht Sylvia Dünn von der DRV auch von einer „vorübergehenden Absenkung der Altersgrenze von 65 auf 63“.

Doch es ist mit den Einschränkungen noch lange nicht Schluss: Gehört man nun zu den Glücklichen, die in den betreffenden anderthalb Jahren geboren wurden, muss man zusätzlich noch zu der Gruppe der „besonders langjährig Versicherten“ zählen. Normalerweise kann diese Gruppe erst abschlagsfrei mit 65 Jahren in Rente gehen. Besonders langjährig Versicherte müssen mindestens 45 Jahre aktive Versicherungszeit auf dem Buckel haben. Dazu zählen neben den Jahren, die man versicherungspflichtig beschäftigt war auch die Zeiten, in denen man Sozialleistungen in Anspruch genommen hat. Einzige Ausnahme: Arbeitslosengeld (ALG) I und II sowie Arbeitslosenhilfe. Die Neuregelung hält allerdings eine Ausnahme von der Ausnahme bereit: Das ALG I darf doch angerechnet werden – aber nicht in den zwei Jahren vor Rentenbeginn. Diese Einschränkung wurde noch kurz vor Beschlussfassung eingefügt, damit sich die Unternehmen nicht reihenweise der älteren Mitarbeiter durch eine erschlichene Frühverrentung mit 61 Jahren entledigen (abschlagsfreie Rente ab 63 plus zwei Jahre ALG I).

Zu viele Ausnahmen

Aber auch hier gibt es schon wieder Ausnahmen: Nur wer in den zwei Jahren vor Rentenbeginn wegen „vollständiger Geschäftsaufgabe“ oder Insolvenz arbeitslos wurde, darf die Zeit des ALG-I-Empfangs doch auf die 45Jahre anrechnen.

Diese Ausnahmenkonstruktion birgt jedoch rechtliches Sprengpulver: Die Begrifflichkeiten der vollständigen Geschäftsaufgabe und der Kündigung wegen Insolvenz sind schwammig. Schließt beispielsweise eine Handelskette eine Filiale, ist das dann eine vollständige Geschäftsaufgabe? Außerdem bemängelte prompt der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, dass die Regelung verfassungswidrig sei. Sie behandle Arbeitslose nach Kündigungsgrund unterschiedlich. Außerdem rechnet die DRV damit, dass sie bei rund einem Drittel in die Einzelfallsachbearbeitung muss. Und das würde den vorgesehenen Kostenrahmen von 650000 Euro Verwaltungsaufwand pro Jahr deutlich sprengen.