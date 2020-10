Nachfrage nach Arbeitskräften wieder leicht gestiegen

Noch steht die Video-Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch bevor, aber schon aus dem Entwurf des Beschlusspapiers, das "Schwäbische.de" vorliegt, wird deutlich: Der Bund will mit drastischen Beschränkungen die massiv steigenden Coronavirus-Infektionszahlen in den Griff bekommen.

Jetzt ist die Frage: Kann sich die Kanzlerin gegen die Ministerpräsidenten durchsetzen, die in der Vergangenheit alles andere als eine einheitliche Linie in Sachen Corona-Bekämpfung gefahren sind?