Nach Scheidung: Faires Teilen bei der Rente

Beschließen Eheleute sich scheiden zu lassen, rollt eine Lawine an Themen auf sie zu. Vermögensteilung, Unterhaltsthematik und die Teilung der in der Ehe erworbenen Rentenansprüche, der Versorgungsausgleich. „Gerade in Zeiten der allgemeinen gesellschaftlichen Alterung gewinnt dieser Ausgleichsanspruch immer mehr an Bedeutung“, sagt Beate Winkler, Fachanwältin für Familienrecht.

Während Eheleute um momentane Werte streiten, verlieren sie ihre Zukunft aus den Augen. Und gerade bei Renten geht es um viel Geld. Ziel des Versorgungsausgleichs ist eine möglichst gerechte Aufteilung der während der Ehe erworbenen Rentenansprüche. Rein mathematisch sollten beide Gatten gleich hohe Versorgungsansprüche aus der gemeinsamen Ehezeit haben. Die Aufteilung der Rentenanwartschaften ist Sache des Familiengerichts.

Die Versorgungsträger – zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung – informieren im Vorfeld über die Höhe der Anwartschaften und setzen die Aufteilung schließlich nach den Vorgaben des Gerichts um. Sobald der Scheidungsantrag eingeht, läuft die Maschinerie automatisch an. „Der Versorgungsausgleich ist in Deutschland Voraussetzung dafür, dass die Ehescheidung vollzogen werden kann“, sagt Expertin Winkler. Ohne Versorgungsausgleich keine Scheidung. Ausnahmen sind Ehen, die weniger als 36 Monate hielten. Hier müssen die Gatten den Versorgungsausgleich beantragen, sollten sie ihn wünschen.

Welcher Zeitraum ist maßgeblich?

Geteilt werden Rentenanwartschaften, die Eheleute während der Ehe erhalten. „Maßgeblich ist die Zeit vom Beginn des Monats, in dem die Ehe geschlossen wurde, bis zum Ende des Monats vor Zustellung des Scheidungsantrags“, erklärt Fachanwältin Beate Winkler. Somit fallen auch Anwartschaften, die Eheleute während der Trennungszeit erwerben, in den Versorgungsausgleich.

Welche Anwartschaften fallen bei einer Scheidung in die Berechnung?

„Geteilt werden im Rahmen des Versorgungsausgleichs nicht nur Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung oder eine andere Invaliditäts- und Altersversorgung, sondern auch Pensionsanrechte und Rentenleistungen aus betrieblicher oder privater Altersversorgung,“ sagt Rechtsanwältin Winkler. Hat einer der Ehepartner während der Ehe in eine Rentenversicherung eingezahlt, die eine einmalige Kapitalauszahlung vorsieht, gehört dieser Betrag nicht in den Versorgungs- sondern in den Zugewinnausgleich im Rahmen des Scheidungsverfahrens.

Können Eheleute eigene Abmachungen treffen?

Die Eheleute können eigene Vereinbarungen treffen oder den Ausgleich ganz ausschließen. Besitzen sie etwa eine gemeinsame Immobilie, könnte der eine Gatte auf seine Ausgleichsansprüche verzichten und dafür die Immobilie erhalten. Das kann Kosten sparen, sollte aber mit einem Fachmann besprochen und berechnet werden. Vereinbarungen unter den Ehepartnern muss der Familienrichter bei seiner Entscheidung berücksichtigen. Immer vorausgesetzt, dass kein Ehegatte übervorteilt wird oder eine Vereinbarung dazu führt, dass der Sozialhilfeträger die Grundsicherung leisten muss. Vereinbarungen sind notariell zu beglaubigen oder im Rahmen des Scheidungsverfahrens gerichtlich protokollieren zu lassen.