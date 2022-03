Mobilitätsgeld statt Tankrabatt

Der Kompromiss ist das Lebenselixier einer freien Gesellschaft. Das gerät in den aktuellen Diskussionen dieser Tage oft in den Hintergrund. Da geht es weniger um die Qualität eines Ausgleichs der Interessen als vielmehr um die Einteilung in Gewinner und Verlierer. Dabei sollte gerade in einer Demokratie stets die Lösung eines Problems im Mittelpunkt stehen.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Debatte um eine Entlastung der Autofahrer beim hohen Spritpreis. Finanzminister Christian Lindners Vorschlag von einem Rabatt beim Tanken ist nicht die beste Lösung. Denn davon profitieren vor allem auch jene, die finanziell gar keine Probleme haben. Auch der Gegenvorschlag aus der grünen Ecke ist alles andere als perfekt. Das Energiegeld – eine Rückerstattung des CO2-Preises an Familien und Menschen mit niedrigem Einkommen – ist eine mittelfristige Lösung und lässt sich nicht so schnell umsetzen, dass es der aktuellen Krise noch entgegenwirken könnte.

Ein guter Kompromissvorschlag kommt vom Dritten im Ampel-Bunde, der SPD. Mit einem abhängig vom Einkommen gewährten Mobilitätsgeld als Ausgleich für die außergewöhnliche Kostenbelastung dieser Tage hat sie eine gute Lösung auf den Tisch gelegt. Wer Unterstützung nötiger hat als andere, erhält auch mehr davon. Und das von Arbeitsminister Hubertus Heil ersonnene Mobilitätsgeld kann schnell umgesetzt werden. Also los damit, statt aus taktischen Erwägungen auf ohnehin nicht durchsetzbaren Standpunkten zu verharren, um nicht als Verlierer dazustehen. Jetzt ist Pragmatismus gefragt. Das erwarten die Verbraucher zu Recht.

Überdies wäre das Mobilitätsgeld ein Einstieg in das Fernziel eines Energiegeldes als sozialen Ausgleich. Denn langfristig wachsen die Energiekosten zwangsläufig weiter – und damit steigen auch die Ausgaben für Strom oder Gas bei den Bürgern. Mit dem Mobilitätsgeld lassen sich Stärken und Schwächen des Plans schon mal in der Praxis testen. Und es bliebe somit auch genug Zeit, das Energiegeld vernünftig zu gestalten.