Minister: Mehr als zehn Bieter haben Interesse an NordLB

Was ging im Februar in Laupheim in der Familie vor, die – laut Anklage – ihre jüngste, schwangere Tochter und Mutter eines zehn Monate alten Jungen mit mehreren Messern beinahe massakriert hat, weil sie offenbar ein außereheliches Verhältnis hat? Das Ravensburger Landgericht musste am zweiten Verhandlungstag erfahren, dass es eine Antwort auf diese Frage wohl nur mit Hilfe von Zeugen gibt.

Denn die vier Angeklagten – der Bruder der jungen Frau und ihr Ehemann nach islamischem Recht sowie ihre Eltern – machten keine Angaben zum ...