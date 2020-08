Millionen von Küken vergast: Unternehmen wollen das ändern - doch der Preis ist hoch

Von Schwäbische Zeitung

Ein kleiner Junge ist am Freitagvormittag in der Schwenninger Babyklappe abgelegt worden. Wie die Stiftung Pro Kids mitteilt, ist der Neugeborene das fünfte Kind seit 2010, das in der Babyklappe abgegeben wurde. Die Klappe befindet sich am Franziskusheim in der Neckarstraße in Schwenningen.

Der Vorfall zeige einmal mehr, wie wichtig die Einrichtung einer Babyklappe in Schwenningen für die gesamte Region sei, heißt es vom Stiftungsratsvorsitzenden Joachim Spitz.