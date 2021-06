Mietspiegel-Pflicht in größeren Städten

Damit hatte Manfred Warmuth nicht gerechnet, als er in den 60er-Jahren das alte Irndorfer Pfarrhaus erwarb und es restaurierte: Die Expansion der benachbarten Firma Biselli Instrumente, dem größten Arbeitgeber am Ort, ist dem Kunstmaler und Restaurator ein Dorn im Auge. Er sieht die Malereien an der Fassade seines Hauses durch Emissionen bedroht: „Durch den Feinstaub entstehen Schäden.“

Zudem treibt Warmuth der sich mindernde Genuss des freien Ausblicks um.