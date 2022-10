Metallerstreiks werden wahrscheinlich

Begleitet von mehreren Tausend Demonstranten ist die zweite Runde der Tarifverhandlungen in der Südwest-Metallindustrie am Mittwoch ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Damit rücken mögliche Streiks ein gutes Stück näher. Die nächste Runde findet am 27. Oktober statt, einen Tag vor Ende der Friedenspflicht. Warnstreiks sind ab dem 29. Oktober möglich. Die IG Metall stellt sich bereits darauf ein.

IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger zeigte sich im Anschluss an die Runde enttäuscht. Die Arbeitgeber hätten erneut kein Angebot vorgelegt und sich stattdessen mit „Randthemen“ wie flexiblere Arbeitszeiten aufgehalten. „Heute kam kein bunter Blumenstrauß, wie es gerade eben von meinem Gegenüber, von Herrn Doktor Marquardt, dargestellt wurde, sondern im besten Fall ein angestaubtes Trockengesteck aus dem Keller des Arbeitgeberverbands auf den Tisch“, sagte Zitzelsberger. Die IG Metall bleibt bei ihrer Forderung nach acht Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Die Arbeitgeber bekäftigten dagegen erneut ihre Haltung, es gebe keinen Spielraum für Entgelterhöhungen. „Eine Nullrunde ist das einzig machbare in der aktuellen Situation“, sagte Südwestmetall-Verhandlungsführer Harald Marquardt, und nannte die Forderungen der IG Metall „völlig überzogen“. Er könne die Nöte der Beschäftigten verstehen, doch auch die Not der Betriebe sei groß.

Selbst in prosperierenden Bezirken wie der Region Bodensee-Oberschwaben, die von großen Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie geprägt ist (ZF, Rolls-Royce Power Systems, Airbus, Liebherr Aerospace, Voith) und der es lange Zeit sehr viel besser ging als anderen Regionen in Baden-Württemberg, ist das inzwischen so. „Das Verständnis der Region war in den vergangenen Jahren: Wo wir sind, ist oben“, berichtet Silke Bischoff, Geschäftsführerin der Südwestmetall-Bezirksgruppe Bodensee-Oberschwaben. Doch dieses Verständnis, sagt Bischoff im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, bröckelt.

Die Unsicherheit lasse sich Bischoff zufolge an zwei Themen festmachen: den Lieferkettenproblemen und den ausufernden Energiepreisen. Eine aktuelle Umfrage bei den rund 100 Mitgliedsunternehmen der Bezirksgruppe hätte alarmierende Ergebnisse gebracht. So seien im Mai dieses Jahres 73 Prozent der Verbandsunternehmen wegen der Lieferkettenprobleme von Produktionseinschränkungen betroffen gewesen, inzwischen sei diese Quote in der Region auf 100 Prozent gestiegen. „Mehr als jedes zweite Mitgliedsunternehmen ist sogar sehr stark betroffen“, sagt Bischoff.

Ein ähnliches Bild zeige sich bei den Energie- und Rohstoffkosten. Von der Thematik seien – wenig überraschend – alle Unternehmen der Bezirksgruppe betroffen, 90 Prozent sogar sehr stark. „Für die Firmen“, sagt Bischoff, „ist inzwischen nichts mehr kalkulierbar“. In dieser Zwickmühle würden auch die vielerorts noch vorhandenen hohen Auftragsbestände nicht weiterhelfen. Stattdessen gelte es, scharf auf die Kostenbremse zu treten.

In diesem Umfeld, heißt es bei den Arbeitgebern, sei eine Tabellenerhöhung von acht Prozent nicht zu stemmen. „Selbst bei konstanten Personalkosten“, rechnet Südwestmetall-Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ vor, „ist der Cashflow eines durchschnittlichen mittelständischen Metallunternehmens bereits negativ und die Produktion damit unwirtschaftlich“. Deshalb nütze es auch nichts, von hohen Auftragsbeständen zu reden. „Entscheidend ist, dass es den Metall- und Elektrounternehmen in der Breite schlecht geht“, so Dick.

Der Befund lässt sich durch aktuelle Zahlen allerdings nicht decken. Spricht man mit Banken, spiegeln die Halbjahresergebnisse in der Breite keine Krise. Im Gegenteil. Den Unternehmen gelinge es nach wie vor, steigende Kosten weiterzugeben, heißt es bei den Geldhäusern. Eine pauschale Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation sei zumindest aktuell noch nicht zu erkennen. Im Einzelfall mag das freilich anders aussehen. Und die Zukunft, darauf deuten die einschlägigen Prognosen hin, sieht für die Wirtschaft düster aus.

Insgesamt arbeiten in der Branche in Baden-Württemberg rund eine Million Menschen, bundesweit sind es vier Millionen. Auch in anderen Bezirken hatte die Arbeitgeberseite in der zweiten Runde kein Angebot auf den Tisch gelegt und sich auf einen weiteren Termin kurz vor Auslaufen der Friedenspflicht am 28. Oktober vertagt. Sollten die Tarifparteien im Südwesten bis dahin keine Einigung erzielen, will die IG Metall zügig mit ersten Warnstreiks starten. „Damit werden wir uns jedoch nicht lange aufhalten“, drohte Zitzelsberger. Der Arbeitskampf werde bereits „intensiv vorbereitet“. Man wolle dort streiken, wo es „weh tut“, also wo die Produktionen gut ausgelastet sind.