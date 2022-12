Messe Friedrichshafen kocht künftig auf kleinerer Flamme

Nach zwei Corona-Jahren bleibt die Lage für die Messe in Friedrichshafen herausfordernd. Zwar sind nach Lockerung der Pandemie-Auflagen momentan wieder alle Veranstaltungen möglich. Doch wegen des langen Vorlaufs von Ausstellungen konnte die Messe bisher nicht ihr volles Programm fahren. „Das Umfeld ist nach wie vor schwierig“, sagte Messechef Klaus Wellmann mit Blick auf das kommende Jahr.

Entsprechend vorsichtig fällt seine Prognose aus: Falls es keine neuen Corona-Einschränkungen gebe, sich die Lieferketten-Probleme abmildern und die Kriegsfolgen sich nicht verschärften, rechne die Messe 2023 mit Wachstum. Das sagte Wellmann im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Trotz Krise sieht Messechef Klaus Wellmann gute Perspektiven für den Standort. (Foto: Felix Kästle)

Sicher ist nach seinen Worten, dass der Umsatz 2022 unter dem des Vorjahres liegen wird. Denn in den ersten Monaten des Jahres mussten Pandemie bedingt die Messen noch ausfallen. Zudem fand die zweijährige Industriemesse Fakuma 2022 nicht statt. Außerdem fließt ein Teil des Umsatzes in das 2021 gemeinsam mit der Messe Frankfurt gegründete Unternehmen Fairnamic ein.

An Fairnamic hält die Messegesellschaft Friedrichshafen 51 Prozent, die Messe Frankfurt 49 Prozent. Ein Rücklauf aus dem Ergebnis des Joint Ventures zur Messe Friedrichshafen finde erst ab dem Geschäftsjahr 2023 statt.

Nur noch etwa halb soviel Umsatz wie vor Corona

Konkrete Zahlen zu Umsatz und Ergebnis im laufenden Jahr nannte Wellmann nicht. Klar ist indessen: Die Messe Friedrichshafen ist weit entfernt von den Erfolgen der früheren Jahre. Seit 2014 lag der Umsatz jeweils bei 34 bis 36 Millionen Euro, bevor er im Vor-Pandemie-Jahr 2019 auf 26,6 Millionen Euro zurückging.

Hier schlug sich erstmals der Weggang der wichtigen Leitmesse „Outdoor“ nieder. Im Corona-Jahr 2020, als die Messe weitgehend schließen musste, stürzte der Umsatz auf 6,2 Millionen Euro ab und erholte sich 2021 auf 16,6 Millionen Euro. Eine Kapitalspritze des Hauptgesellschafters, der Stadt Friedrichshafen, in Höhe von fünf Millionen Euro war notwendig.

Außerdem hatte der Gesellschafter Mieten in Höhe von 40 Millionen Euro gestundet. Ein beträchtlicher Teil konnte laut Finanzchef Stefan Mittag durch den Verkauf der Anteile an der „Eurobike“ bereits 2021 bezahlt werden.

Nach der „Outdoor“ hat der Standort am Bodensee mit der „Eurobike“ eine weitere Weltleitmesse verloren. Diese fand 2022 erstmals in Frankfurt statt. Zwar hält die Messegesellschaft Friedrichshafen an der Tochter Fairnamic 51 Prozent und profitiert entsprechend von Umsatz und Ertrag, doch in der Region bleibt nichts hängen. Für die Wirtschaft in der Region ist die Messe grundsätzlich ein relevanter Faktor: rund 150 Millionen Euro pro Jahr fließen an Lieferanten, Handwerker, Messestand-Bauer oder Hotels. Das hatte die Messe 2015 vom Ifo-Institut erheben lassen.

Vertrag für die „Fakuma“ muss neu verhandelt werden

Auch die dritte große Messe, die „Fakuma“, steht nicht zu hundert Prozent sicher in Friedrichshafen. Der Vertrag läuft noch bis 2024, wie Messe-Finanzchef Stefan Mittag bestätigte. Dann werde neu verhandelt. Die internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung wird nicht von der Messe Friedrichshafen veranstaltet, sondern von dem Messeunternehmen Schall mit Sitz in Frickenhausen bei Nürtingen. Diese hatte vor einigen Jahren mehr Fläche für die Ausstellung gewünscht.

Nach schwierigen Jahren sieht Klaus Wellmann die Messe Friedrichshafen dennoch für die Zukunft gut aufgestellt. Das Gemeinschaftsunternehmen Fairnamic sei sehr gut gestartet. Beide Partner, Friedrichshafen und Frankfurt, seien sich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

„Eurobike“ seit diesem Jahr in Frankfurt

Der Wegzug der Eurobike hinterlasse „keinen Schmerz“, so Wellmann. „Die Eurobike hätte sonst gar nicht mehr stattgefunden“, ist der Messechef überzeugt. Die Infrastruktur in der Region hätte ein weiteres Wachstum der Messe nicht aufnehmen können, zu der 70 Prozent der Aussteller und Besucher aus dem Ausland anreisten.

Außerdem werde der Messestandort in der Metropolregion Frankfurt der neuen Bedeutung des Fahrrads besser gerecht. Mit dem Wandel zum Elektro-Bike hätte sich die Funktion von Fahrrädern vom Freizeitgerät zu einem wichtigen Treiber der klimaneutralen Mobilität in den Städten verändert.

Damit hat sich die Interboot erfolgreich als zweitgrößte Wassersportmesse in Deutschland behauptet. Messechef Klaus Wellmann

Ein Erfolg für die Messe war 2022 die „Interboot“. Mit 348 Ausstellern und rund 49.800 Wassersport-Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz war die Messe besser besucht als im Jahr zuvor, wo unter Corona-Einfluss 45.600 Besucher kamen.

„Damit hat sich die Interboot erfolgreich als zweitgrößte Wassersportmesse in Deutschland behauptet“, erklärte Wellmann im Nachgang zur „Interboot“ im September. Die größte ist die Messe „Boot“ in Düsseldorf.

Leitmesse für Westernreiten „Americana“ zieht von Augsburg nach Friedrichshafen

Künftig soll das Geschäft der Messe Friedrichshafen weniger auf großen Leitmessen als auf einer Vielzahl von kleineren Ausstellungen und Veranstaltungen aufbauen. Man gewinne jedes Jahr drei bis vier Events dazu, sagte Wellmann. Das sei auch in den Corona-Jahren gelungen.

Die jüngste Errungenschaft der Friedrichshafener ist Europas Leitmesse für Westernreiten, die „Americana“. Sie findet erstmals vom 6. bis 10. September 2023 in Friedrichshafen statt und wird im Zweijahresturnus im Wechsel mit der „Pferd Bodensee“ ausgerichtet.

Neu im Programm sind 2023 außerdem die Messe „Poolgarden“, der „Gastro Summit“, die Industrieschau „Saw Expo“ und die „Spiel doch!“. Außerdem finden laut Wellmann „viele mittlere und kleine Veranstaltungen“ statt, die auch teils gleichzeitig spielen könnten. Platznot hat die Messe bisher nicht: zu den zwölf rund 87.000 Quadratmeter fassenden Messehallen kommt noch das Freigelände mit 42.000 Quadratmetern.

Für die rund 90 Mitarbeiter der Messe Friedrichshafen sieht Wellmann gute Perspektiven. Man habe in der Corona-Phase die Beschäftigten zwar in Kurzarbeit geschickt, jedoch keine Stellen abgebaut. Das mache sich jetzt bezahlt. Während die Veranstaltungsbranche insgesamt ähnlich wie die Gastronomie unter Personalmangel leidet, steht die Messe noch gut da. „Aber auch wir suchen noch Mitarbeiter“, so Wellmann.

56 Milliarden Euro Schaden durch abgesagte Messen in Deutschland

Eine Erholung am Messeplatz Deutschland ist in Sicht, teilt der Verband der deutschen Messewirtschaft. Auma, mit. Wenigstens 340 Messen sind demnach 2023 zwischen Husum und Friedrichshafen geplant. Damit sollen im neuen Jahr knapp ein Viertel mehr Messen stattfinden als 2022 in Deutschland möglich waren. Allein im ersten Quartal 2023 stehen gut 120 Messen im Kalender - 2022 konnten im gleichen Zeitraum aufgrund von Verboten nur 18 Messen durchgeführt werden. Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und innovative Produktionstechnologien sind die Top-Themen auf deutschen Messen 2023.

Die AUMA-Hochrechnung für 2022 zeigt, dass 65 Prozent der Besucher wieder zurück sind auf den deutschen Messegeländen. Bis zum Sommer lag die Durchschnittszahl noch bei gut 55 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Seit Herbst steigen die Zahlen. Ähnlich ist die Lage bei den Ausstellern: Durchschnittlich 70 Prozent sind übers Jahr gesehen zurück auf den Messen. Insbesondere wegen der Messeverbote des ersten Quartals werden die gesamtwirtschaftlichen Positiv-Effekte durch die Messewirtschaft in diesem Jahr nach ersten Zahlen bei lediglich 55 Prozent der Vor-Corona-Jahre liegen.

2019 trug die Branche mit 28 Milliarden Euro zum volkswirtschaftlichen Plus bei. Nach vorläufigen Zahlen des Auma werden 2022 280 Messen in Deutschland stattgefunden haben, 130 wurden abgesagt, 60 mussten auf einen neuen Termin innerhalb des Jahres ausweichen. Der gesamtwirtschaftliche Schaden durch Verbote, Verschiebungen und Streichungen von Messen beläuft sich seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland auf mehr als 56 Milliarden Euro sowie neun Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen. Nahezu 180.000 Jobs mussten durch Kurzarbeit gesichert werden. (sz)