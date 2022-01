Mercedes-Benz ruft Hunderttausende Autos zurück

Mercedes-Benz ruft eigenen Angaben zufolge Hunderttausende Autos wegen eines technischen Defekts zurück in die Werkstatt. Bei bestimmten Fahrzeugen könne es zu einer Undichtigkeit kommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit.

Dadurch könne in Einzelfällen ein Ansteigen der Bauteiltemperatur nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es sind weltweit mehr als 800.000 Fahrzeuge von dem Problem betroffen, wie die "Bild"-Zeitung und das "Handelsblatt" zuvor berichteten.

Demnach sollten betroffene Besitzer das Auto so wenig wie möglich nutzen - es bestehe Brandgefahr aufgrund einer undichten Kühlmittelpumpe. Entsprechende Kunden seien in der vergangenen Tagen angeschrieben worden.

Lieferschwierigkeiten bei benötigten Ersatzteilen

Allerdings erschweren die Lieferprobleme bei Ersatzteilen einen zügigen Austausch der betroffenen Komponenten. So zitiert das "Handelsblatt" aus dem Kundenanschreiben:

Die Maßnahme kann aktuell noch nicht gestartet werden, da die benötigten Teile noch nicht vorliegen.

Betroffen sind demnach folgende Diesel-Modelle der Baureihen...

GLE, GLS

GLC, CLS

C-Klasse

E-Klasse

S-Klasse

E-Klasse

G-Klasse

Damit ist nahezu die komplette Produktreihe an Diesel-Modellen abgebildet. Von dem weltweiten Rückruf seien allein in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt rund 240.000 Autos betroffen.

Der Autobauer wollte sich zu den genauen Zahlen nicht äußern. Er verwies darauf, dass der Rückruf schon im November veröffentlicht worden sei.

Bis zum Start der Reparatur "sollte das vom Rückruf betroffene Fahrzeug besonders umsichtig gefahren werden und die Nutzung auf das erforderliche Minimum beschränkt werden".

Der Austausch der betroffenen Teile soll Mitte/Ende Januar starten. Er sei auch abhängig von der Softwarefreigabe und der Verfügbarkeit von Teilen.