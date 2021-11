Benzin laut Bericht an mehreren Tankstellen in Baden-Württemberg knapp

Mehrere Tankstellen in Baden-Württemberg melden, dass bei ihnen das Benzin knapp wird. Wie der SWR berichtet, sollen beispielsweise zwei Tankstellen im Kreis Esslingen betroffen sein. Sowohl im Raum Nürtingen, als auch in Kirchheim unter Teck waren Zapfsäulen in den vergangenen Tagen und am Wochenende zeitweise leer.

Gegenüber dem SWR soll ein Tankstellenpächter bestätigt haben, dass bei ihm Diesel, Super und Autogas ausverkauft seien. Auch der Mineralölwirtschaftsverband bestätigt, dass es im Südwesten Deutschlands zur Zeit Lieferengpässe für Treibstoff gebe. Laut Informationen von Schwaebische.de soll auch einer Tankstelle in Deißlingen am Wochenende der Sprit ausgegangen sein.

Transportprobleme sollen Ursache sein, doch Raffinerie widerspricht

Gründe für den Lieferengpass sollen demnach Transportprobleme sein. Laut SWR unter Berufung auf den Mineralölwirtschaftsverband können aufgrund niedriger Wasserstände auf dem Rhein aktuell nicht so viele Schiffe fahren, zudem gebe es auch im Schienenverkehr Probleme. So würden Kesselwagen-Züge mit Benzin und Diesel nicht rechtzeitig ankommen.

Grund zur Panik gebe es laut Mineralölwirtschaftsverband jedoch nicht. Es gebe genug Benzin und Diesel, von einer generellen Knappheit könne nicht gesprochen werden. Auch die Mineralölraffinerie Oberrhein (Miro) aus Karlsruhe, die die meisten Tankstellen in Baden-Württemberg mit Benzin beliefert, teilt auf Nachfrage mit, dass es keine Probleme bei der Produktion gebe. Ein Tankstellenpächter berichtet laut SWR-Informationen allerdings, dass Tankwagen der Miro seine Tanks zuletzt nicht mehr komplett befüllt hätten.

Tankstellen in Baden-Württemberg melden Lieferengpässe, Zustände wie in Großbritannien soll es laut Mineralölwirtschaftsverband allerdings nicht geben. (Foto: Steve Parsons / DPA)

Wir haben in diesem Artikel die Kommentarfunktion aktiviert. Haben auch Sie in jüngster Zeit in der Region vor leeren Zapfsäulen gestanden? Schreiben Sie es uns mit Ortsangabe in die Kommentare.