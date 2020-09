Mehr Klarheit bei regionalen Lebensmitteln gefordert

Zwei schwere Unfälle an nur einem Tag: Vergangene Woche sind auf der B 31 bei Kressbronn vier Menschen leicht und vier schwer verletzt worden. Dazukam, dass wegen der Aufräumarbeiten in beiden Richtungen stundenlang gar nichts mehr ging. Auch auf den Ausweichstraßen staute sich der Verkehr. Prompt wurden einmal mehr Forderungen nach einem Ausbau der Strecke bis nach Lindau laut. Die Planungen dafür liegen allerdings auf Eis – in Baden-Württemberg ebenso wie in Bayern.