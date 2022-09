Maschinenbauer rufen nach dem Strompreisdeckel

Bei den Maschinenbauern in Baden-Württemberg wächst die Angst um die Energieversorgung im Winter. „Dass Unternehmen unserer Branche ohne zuverlässige Energiebelieferung in das kommende Jahr gehen, ist ein bisher undenkbares Szenario und muss vermieden werden“, sagte der Vorsitzende des baden-württembergischen Verbands Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Mathias Kammüller. Die Vorbereitung einer Gasmangellage und mögliche Rationierungen in der Gasversorgung würden die Unternehmen verunsichern und seien eine „reale Gefahr für den Erhalt der Wertschöpfungsketten und die Produktion der Branche“, so Kammüller bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturumfrage. Der baden-württembergische Maschinen- und Anlagenbau ist mittelständisch geprägt und beschäftigt 330 000 Menschen – rund ein Viertel aller Industriebeschäftigten.

Vier von fünf Unternehmen spüren der Umfrage zufolge „deutliche, starke oder sehr starke“ Auswirkungen steigender Energiepreise. Etwa jeder dritte Betrieb denkt deshalb über eine Standortverlagerung oder über einen Stellenabbau nach. „Diskussionen um Standortverlagerungen nehmen wieder zu“, sagte VDMA-Geschäftsführer Dietrich Birk. Neben der Unsicherheit bei der Gasversorgung treibt die Branche die Explosion bei den Strompreisen um. Für viele Unternehmen hätten sich diese vervielfacht.

Das Hauptproblem ist, dass die Stromlieferverträge bei vielen Maschinenbauern zum Jahresende auslaufen, sie jedoch keinen Anschlussvertrag erhalten. „Die Unternehmen bekommen auf Anfrage von den Stadtwerken nicht einmal ein Angebot“, beschreibt Birk die Situation. Falls sie Angebote erhalten, müssten sie sich kurzfristig entscheiden, ob sie zu sehr hohen Preisen Verträge schließen, an die sie mehrere Jahre gebunden sind. Das lasse viele zögern. Im schlimmsten Fall stünden diese Betriebe bald schon ohne Vertrag da und müssten dann tagesaktuell Strom einkaufen. Denn Unternehmen hätten keinen Anspruch auf die garantierte Grundversorgung.

„Die Ungewissheit ist also groß, die Sorge um die Produktion im kommenden Winter berechtigt“, sagt Kammüller. Der Verband fordert deshalb von der Politik eine Preisdeckelung an der Strombörse. Preise von bis zu 1000 Euro pro Megawattstunde seien auch durch Spekulationen getrieben. Ein Preisdeckel könnte den Versorgern, vorwiegend Stadtwerken, wieder ermöglichen, ihre Rolle für die Wirtschaft wahrnehmen zu können. Außerdem fordert der Verband „den Weiterbetrieb aller drei Kernkraftwerke“. Das sei zwingend notwendig, auch dann wenn der Beitrag zur Stromversorgung im einstelligen Prozentbereich liege.

Die Energiekrise ist für die Maschinenbauer im Südwesten nicht die einzige Herausforderung. „Der Ukraine-Krieg, die deutlich schwächere Dynamik in China, hohe Inflationsraten und die daraus resultierenden Bremsmanöver der Notenbanken – all das drückt auf die Stimmung“, so Kammüller. Von den 297 Maschinenbauunternehmen im Land, die an der Umfrage teilgenommen hatten und die rund zwei Drittel der Beschäftigten in der Branche repräsentieren, geben gut 80 Prozent an, Engpässe bei der Materialbeschaffung an. „Die Erwartung einer nachhaltigen Entspannung der Lieferketten verschiebt sich unter dem Eindruck der Nachwehen des chinesischen Lockdowns und des Ukraine-Kriegs weiter nach hinten“, so Kammüller. Die Preissteigerungen in Bezug auf Vorprodukte, aber auch Energie, Transport und Personal, schätzen 63 Prozent der Unternehmen auf einen Wert zwischen 10 und 20 Prozent und 16 Prozent auf mehr als 20 Prozent im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Dennoch zeigt sich der baden-württembergische Maschinenbau robust. Die Eigenkapitalausstattung der Unternehmen liegt laut Verband bei 30 bei 40 Prozent. Mit einer Pleitewelle sei deshalb nicht zu rechnen. Der Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten sei außerdem bei den Maschinenbauern bisher mit durchschnittlich drei Prozent kaum relevant gewesen. Erst mit der aktuellen Beschleunigung der Preise werden diese zum Wettbewerbsnachteil.

Auch die Auftragslage gibt momentan noch kaum Anlass zur Klage. Die Betriebe haben im Schnitt Aufträge für zwölf Monate in den Büchern. Die aktuelle Auftragslage ist demnach bei 62 Prozent der Unternehmen laut eigener Einschätzung noch „sehr gut oder gut“. 15 Prozent der Betriebe sprechen zugleich von einer schwachen, schlechten oder sehr schlechten Auftragssituation. Der Ausblick auf die kommenden sechs Monate fällt verhalten aus. 37 Prozent erwarten eine Verschlechterung, nur zwölf Prozent gehen von einer Verbesserung aus.

Die gestiegenen Preise drücken zwar auf die Erträge, doch immerhin 40 Prozent aller befragten Unternehmen beurteilen ihre Ertragslage als „gut bis sehr gut“. Hindernisse für weiteres Wachstum sehen sie neben gestörten Lieferketten in einem Mangel an Fachkräften und bei den hohen Personalkosten.

Trotz der Herausforderungen dürfte der Umsatz aufgrund der Auftragsbestände in den Betrieben nominal wachsen. Von einem Plus von mehr als zehn Prozent gehen 22 Prozent der Betriebe aus, 39 Prozent erwarten ein Plus zwischen fünf und zehn Prozent. Ein Viertel der Unternehmen geht von einem Rückgang aus.

Auf Basis dieser Erwartungen könnte der Maschinenbau im Land einen Zuwachs von nominal 8,4 Prozent und damit einen Umsatz von 84,9 Milliarden Euro erzielen. Preisbereinigt dürfte sich jedoch eher eine Seitwärtsbewegung einstellen. „Der hohe Auftragsbestand stabilisiert den Maschinen- und Anlagenbau und führt zu einem nominalen Umsatzplus. Die Kostenbelastungen lassen bis zum Jahresende real jedoch eine Stagnation erwarten“, sagte Kammüller. Für 2023 gehen die Unternehmen im Südwesten von einem nominalen Umsatzwachstum von 5,5 Prozent aus.