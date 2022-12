Wie lassen sich die rund zehn Milliarden Menschen ernähren, die Schätzungen zufolge bis 2050 auf der Erde leben werden, während der Klimawandel immer mehr Ernten zerstören wird? Für den Philanthropen Bill Gates sind groß angelegte Investitionen in „magisches Saatgut“ ein unverzichtbarer Teil der Strategie. Was Gates damit meint: grüne Gentechnik und neue Züchtungsmethoden für Pflanzen, die auch unter extremen Wetterbedingungen wie Hitze, Dürre und Überschwemmungen gut wachsen können.

Gates vertritt damit keine Außenseitermeinung. Und doch stockt in Europa seit Jahren die Forschung. Das hat mit einem EuGH-Urteil aus dem Jahr 2018 zu tun, das moderne Verfahren der Genomeditierung wie Crispr-Cas unter die rechtlichen Regelungen für „genetisch veränderte Organismen“ (GVO) gestellt hat. Mit schwerwiegenden Folgen. Das Urteil „erschwert die Erforschung, die Entwicklung und den Anbau verbesserter Nutzpflanzen, die für eine produktive, ans Klima angepasste und nachhaltigere Landwirtschaft dringend erforderlich sind“, kritisieren die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Deutsche Forschungsgemeinschaft in einem gemeinsamen Statement, und sei „rational nicht zu begründen“.

Globaler wissenschaftlicher Konsens

Der renommierte Agrarökonom Matin Qaim sieht gar einen globalen wissenschaftlichen Konsens. „Alle namhaften Wissenschaftsorganisationen im deutschen, europäischen, amerikanischen, asiatischen und afrikanischen Raum sind einhellig der Meinung, dass es absolut keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass gentechnisch gezüchtete Pflanzen gefährlicher seien als konventionell gezüchtete“, sagt der Leiter des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Uni Bonn im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Er sieht in der Wahrnehmung der Gefahr durch Gentechnik ein weit verbreitetes gesellschaftliches Missverständnis, das seit über 20 Jahren durch bestimmte Interessensgruppen gepusht werde. Für Qaim schlicht „Angstmacherei“.

Die angesprochenen Kritiker wie der Umweltverband Greenpeace sprechen von „unkalkulierbaren Risiken“, keiner wisse genau, was in der Pflanze genau passiere, nachdem ihre Gene verändert wurden. Es ist von neuen Giftstoffen oder Allergien die Rede. „Das stimmt so einfach nicht“, kontert Qaim. Natürlich könnten neue Pflanzen unter Umständen giftig sein oder negative Umwelteffekte haben. „Aber das können sie doch auch, wenn wir sie auf konventionellem Wege züchten!“ Entscheidend sei, betont Qaim, dass es keinerlei Risiken gebe, die nicht auch bei konventioneller Züchtung vorhanden wären. Daran solle sich die Zulassungspraxis orientieren.

„Töricht, diese neuen Möglichkeiten nicht zu nutzen“

Qaim vergleicht grüne Gentechnik mit einem feinmechanischen Schraubenzieher, der es Pflanzenzüchtern erlaube, präziser zu arbeiten. „Der Schraubenzieher gehört in den Werkzeugkasten. Das Produkt der Züchtung sollte man auf Risiken prüfen, aber nicht das Werkzeug verdammen oder hoffnungslos überregulieren.“ Laut dem Agrarökonomen wäre es „töricht, diese neuen Möglichkeiten nicht zu nutzen“.

Die EU-Kommission will in der ersten Hälfte des kommenden Jahres eine Verordnung vorlegen, die das ermöglichen könnte. Doch obwohl viele Mitgliedstaaten offen dafür sind, könnte das Vorhaben scheitern – weil Deutschland sich enthalten dürfte. Die FDP-Fraktionsvize Carina Konrad erklärt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, dass die Liberalen sich „in der Koalition für ein ideologiefreies und innovationsfreundliches Signal aus Deutschland starkmachen“ werden. Für Konrad ist es „unbestritten, dass wir längerfristig versuchen müssen, möglichst hohen Ertrag auf möglichst kleiner Fläche anzubauen“ – neue Züchtungsmethoden könnten dabei helfen.

Es sei wissenschaftlich unumstritten, dass diese Verfahren nicht mit höheren Risiken einhergingen, findet Konrad. Heutige Pflanzensorten enthielten mehrheitlich Eigenschaften, die durch Bestrahlung und chemische Substanzen erzeugt worden seien – auch Biosorten seien stets so weiterentwickelt worden. „Dass die viel präziseren Verfahren im Rahmen des strengen Gentechnikrechts nahezu verboten sind, ist doch völlig widersprüchlich“, sagt Konrad. Dem wissenschaftlichen Konsens könne sich niemand ernsthaft verwehren.

Agrarministerium mit „vorsorgendem Ansatz“

Das sieht man im von Cem Özdemir (Grüne) geführten Agrarministerium anders. „Die Forschung wird in keinster Weise behindert“, erklärt eine Sprecherin auf Nachfrage. Das Ministerium verfolge einen vorsorgenden Ansatz, der die Stimmen „kritischer Wissenschaftler“ und die Wünsche der Verbraucher berücksichtige, die gentechnisch veränderte Lebensmittel überwiegend ablehnen würden. Kurzfristig würden die neuen Züchtungsmethoden zudem keine Lösungen bieten.

Der Agrarökonom Qaim betont hingegen, dass „es nicht nur um uns geht“. Die europäische Haltung und Regulierung habe direkt und indirekt Einfluss auf andere Regionen in der Welt, vor allem in Afrika, aber auch in Asien, wo es eine noch größere Rolle spiele, die Landwirtschaft besser an Extremwetter anzupassen.