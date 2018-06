„Made in Germany“ in Gefahr

Die deutsche Industrie muss sich auf striktere Vorgaben für die Kennzeichnung ihrer Waren mit dem Hinweis „Made in Germany" einstellen. Das EU-Parlament hat sich am Dienstagabend mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, Hersteller und Importeure von Produkten zur Angabe des Herkunftslandes zu verpflichten – und sich dabei am letzten für das Produkt wesentlichen Produktionsort zu orientieren. Die deutsche Wirtschaft sieht dadurch das Gütesiegel in Gefahr.

Bislang müssen europäische Hersteller nicht angeben, woher ihre Produkte stammen, sie können es freiwillig tun. Vor allem viele deutsche Unternehmen machen davon Gebrauch. Denn „Made in Germany“ ist ihr Gütesiegel – und das weltweit.

Erst kürzlich legten die Wirtschaftsprüfer von Pricewaterhouse Coopers eine Befragung vor, derzufolge „Made in Germany“ für gut neun von zehn Kunden ein Kaufargument ist. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ), verortet den Wert des Labels im dreistelligen Milliardenbereich – pro Jahr.

Mit den neuen Regeln würde es für deutsche Unternehmen schwerer, teilweise im Ausland gefertigte Produkte noch als „Made in Germany“ zu verkaufen. Denn die Kommission will die Bestimmung des Herkunftsortes eines Produkts am Zollkodex orientieren.

Der schreibt vor, dass eine Ware, an deren Herstellung zwei oder mehrere Länder beteiligt waren, die Herkunftsbezeichnung des Landes trägt, „in dem sie der letzten wesentlichen und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen worden ist“. Und das wäre bei vielen Produkten, die jetzt noch das Kennzeichen „Made in Germany“ tragen, wohl nicht mehr Deutschland. Ein in Deutschland entwickeltes, aber in Tunis zusammengebautes Gerät müsste dann etwa das Label „Made in Tunesia“ tragen.

„Die EU will das Qualitätsmerkmal Made in Germany als weltweit erfolgreiches Markenzeichen der deutschen Unternehmen ohne Not aufgeben“, kritisiert der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI).

Die Kennzeichnungspflicht ist Teil eines umfassenderen Vorschlags der EU-Kommission, mit dem die Behörde nach zahlreichen Skandalen um fehlerhafte Waren aus Drittstaaten die Produktsicherheit erhöhen will und Schindluder mit falschen Herkunftsbezeichnungen verhindern will.