Lob für Ackermanns Mittelstandsfonds

Berlin (dpa) - Nach heftiger Kritik gehen Deutschlands Banken in die Offensive: Der von Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann und den Sparkassen vorgeschlagene Mittelstandsfonds wird von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften als richtiger Schritt gegen eine Kreditklemme gelobt.

Firmen sollen Finanzspritzen für ihr Eigenkapital bekommen, um ihre Kredit-Chancen zu verbessern. Die Banken wollen dabei auf neue Staatshilfen verzichten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bewertete den Konjunkturgipfel als Erfolg. Ackermann und die Bundesbank warnten aber vor Euphorie: Der Aufschwung könnte durch Krisenfälle wie Dubai gefährdet werden.

Ackermann und die Sparkassen stellten in der Spitzenrunde am Mittwochabend im Kanzleramt einen neuen Fonds vor. Dabei geht es nicht um Kredite. Aus diesem Mittelstandsfonds sollen Firmen Geld (nachrangige Darlehen) zur Stärkung ihres Eigenkapitals erhalten. So bekämen sie bessere Noten bei der Bewertung ihrer Finanzstärke und günstiger Kredite. Merkel erklärte am Donnerstag, in das wichtige Thema der Kreditversorgung der Wirtschaft komme endlich Bewegung. Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) bewertete die Angebote als „Selbstverpflichtung“ der Branche.

Der Fonds könnte mit einer dreistelligen Millionensumme ausgestattet werden. Im Gespräch ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dpa eine Summe von mindestens 100 Millionen Euro. Ackermann habe bei Bedarf auch mehr Geld für den Fonds in Aussicht gestellt. Zusätzlich wollen die Geldhäuser wieder mehr Kredite vergeben. Sparkassen-Präsident Heinrich Haasis sagte, der Vorschlag der Sparkassen, mit Hilfen direkt beim Eigenkapital anzusetzen, aufgegriffen worden sei. Bankenpräsident Andreas Schmitz forderte mehr: „Nun muss an den Vorschlägen - wie etwa den Verbriefungsmarkt zu beleben - gemeinsam intensiv weiter gearbeitet werden.“

Die Gewerkschaften bewerteten die Ackermann-Idee als guten Vorstoß. „Ich finde den Vorschlag vernünftig. So wird klar, dass die Banken ihrer eigentlichen Aufgabe auch nachkommen wollen“, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske im Bayerischen Rundfunk. Die Wirtschaftsverbände verließen zufrieden die Spitzenrunde, die rund vier Stunden dauerte. Der Chef des wichtigen Exportverbandes BGA, Anton Börner, erklärte: Es seien sehr konkrete Maßnahmen besprochen worden, um das Problem einer drohenden Kreditklemme in den Griff zu bekommen.

Nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Hans Heinrich Driftmann, ist das Land bei Arbeitsmarkt und Konjunktur noch nicht über den Berg. „Umso wichtiger ist die Sicherstellung der Finanzierung gerade der mittelständischen Wirtschaft. Das Angebot der Banken, speziell für diese Zielgruppe einen Fonds aufzulegen, wird von uns sehr unterstützt.“

Die Opposition warf Merkel & Co. vor, eine Show veranstaltet zu haben. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier sprach von einem „ergebnislosen Gipfelchen“ ohne konkrete Vorschläge der Koalition. Die Linke forderte die Regierung auf, die Banken mit Gesetzen gefügig zu machen. „Die Banken schwimmen im Geld, zugleich knausern sie mit Krediten“, sagte Fraktionsvize Ulrich Maurer. Grünen-Expertin Christine Scheel ist skeptisch: „Wirkungslose Selbstverpflichtungen der Bankenbranche begleiten uns schon durch die ganze Krise.“

Auch die Bundesregierung will helfen, die Kreditversorgung der Unternehmen zu verbessern. So wird der Bund die schon länger angekündigten Bürgschaften anbieten, um Kreditversicherungen für Zulieferer zu stützen. „Das ist durchverhandelt und wird kommen“, hieß es in Regierungskreisen. Dafür sollen bis zu 7,5 Milliarden Euro aus dem Deutschlandfonds kommen. Kreditversicherer sichern Lieferanten ab und springen ein, wenn Kunden Ware nicht bezahlen. Wegen der steigenden Zahl von Pleiten weigern sich Kreditversicherer, Lieferungen an schwächelnde Firmen abzusichern.

Grünes Licht gibt es auch für „Globaldarlehen“ der staatlichen KfW an Hausbanken, die dann Firmen mit Finanzmitteln versorgen. Für die Darlehen gibt es bis zu 10 Milliarden Euro. Für die Kredithilfen nimmt der Staat keine zusätzlichen Milliarden in die Hand. Das Geld stammt aus dem Deutschlandfonds für notleidende Firmen, der beim Konjunkturpaket II mit 115 Milliarden Euro gefüllt worden war.